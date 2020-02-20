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Saúde

OMS diz esperar resultados de 2 testes clínicos de remédios contra coronavírus

A expectativa é de que os resultados preliminares sejam compartilhados com a Organização em até três semanas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 15:11
Representantes do órgão internacional, ressaltaram que ainda não há terapêuticos cientificamente comprovados. Crédito: Pixabay
Testes clínicos, sob supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), estão investigando a eficácia de dois remédios para o tratamento do coronavírus, informou a entidade em entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça. A expectativa é de que os resultados preliminares sejam compartilhados com a Organização em até três semanas.
Segundo a OMS, um dos medicamentos combina duas drogas usadas no tratamento do HIV com os antirretrovirais lopinavir e ritonavir. O outro é o antiviral remdisivir.
Representantes do órgão internacional, no entanto, ressaltaram que ainda não há terapêuticos cientificamente comprovados.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para a difusão de teorias da conspiração e informações falsas sobre o coronavírus.
Ele revelou que a entidade está em contato com as principais redes sociais, como Facebook e Twitter, para resolver a questão. "Há muitas especulações sobre a fonte do vírus, mas estamos evitando isso", disse.

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