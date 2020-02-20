OMS diz esperar resultados de 2 testes clínicos de remédios contra coronavírus

Representantes do órgão internacional, ressaltaram que ainda não há terapêuticos cientificamente comprovados. Crédito: Pixabay

Testes clínicos, sob supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), estão investigando a eficácia de dois remédios para o tratamento do coronavírus, informou a entidade em entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça. A expectativa é de que os resultados preliminares sejam compartilhados com a Organização em até três semanas.

Segundo a OMS, um dos medicamentos combina duas drogas usadas no tratamento do HIV com os antirretrovirais lopinavir e ritonavir. O outro é o antiviral remdisivir.

Representantes do órgão internacional, no entanto, ressaltaram que ainda não há terapêuticos cientificamente comprovados.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para a difusão de teorias da conspiração e informações falsas sobre o coronavírus.