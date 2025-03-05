Copa de 2026 terá show do intervalo e pode repetir problema do Super Bowl

O presidente Gianni Infantino anunciou nesta quarta-feira, em postagem nas redes sociais, que a final da Copa do Mundo de 2026 contará com um show do intervalo. Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, ajudarão na escolha da atração.

Gianni Infantino, presidente da FIFA Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show do intervalo. Até o momento, as edições contaram apenas com cerimônias de abertura e encerramento, que acontecem antes das partidas.

Infantino informou ainda que a Times Square -famosa rua de Nova York (EUA)-; receberá shows. Os eventos estão previstos para os dias da disputa de terceiro lugar e também da final.

Segundo o dirigente, os integrantes do Coldplay ajudarão a "fechar a lista de artistas" para ambos os eventos. O Mundial de 2026 acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A final da Copa de 2026 será no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Já a abertura está marcada para o Estádio Azteca, na Cidade do México.

INTERVALO LONGO É PROBLEMA NO SUPER BOWL

A Fifa corre o risco de ter uma final com intervalo duas vezes maior do que o convencional. Além do show em si, é necessário tempo para montagem e desmontagem do palco.

Um intervalo no Super Bowl pode chegar a 30 minutos, enquanto as partidas regulares tem pausa entre 12 e 13 minutos.

Apenas as apresentações dos artistas duram entre 12 e 15 minutos, o que englobaria todo o intervalo de um jogo de futebol.