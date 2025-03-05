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Faltando quase 1 ano

Copa de 2026 terá show do intervalo e pode repetir problema do Super Bowl

Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show do intervalo

Publicado em 05 de Março de 2025 às 13:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 13:46
O presidente Gianni Infantino anunciou nesta quarta-feira, em postagem nas redes sociais, que a final da Copa do Mundo de 2026 contará com um show do intervalo. Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, ajudarão na escolha da atração.
Gianni Infantino, presidente da FIFA
Gianni Infantino, presidente da FIFA Crédito: Gabriela Biló/Folhapress
Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show do intervalo. Até o momento, as edições contaram apenas com cerimônias de abertura e encerramento, que acontecem antes das partidas.
Infantino informou ainda que a Times Square -famosa rua de Nova York (EUA)-; receberá shows. Os eventos estão previstos para os dias da disputa de terceiro lugar e também da final.
Segundo o dirigente, os integrantes do Coldplay ajudarão a "fechar a lista de artistas" para ambos os eventos. O Mundial de 2026 acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.
A final da Copa de 2026 será no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Já a abertura está marcada para o Estádio Azteca, na Cidade do México.
INTERVALO LONGO É PROBLEMA NO SUPER BOWL
A Fifa corre o risco de ter uma final com intervalo duas vezes maior do que o convencional. Além do show em si, é necessário tempo para montagem e desmontagem do palco.
Um intervalo no Super Bowl pode chegar a 30 minutos, enquanto as partidas regulares tem pausa entre 12 e 13 minutos.
Apenas as apresentações dos artistas duram entre 12 e 15 minutos, o que englobaria todo o intervalo de um jogo de futebol.
Dessa forma, as seleções finalistas podem ter até meia hora para fazer ajustes, mas terão que pensar na parte física dos jogadores. Os finalistas podem optar, por exemplo, por fazer um aquecimento dentro dos vestiários.

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