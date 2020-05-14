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Olimpíadas 2021

Comitê estima custos de até R$ 4,74 bilhões por adiamento dos Jogos de Tóquio

Cerca de US$ 150 milhões (R$ 889 milhões) serão repartidos pelos diferentes grupos do Movimento Olímpico, como os Comitês Olímpicos nacionais e as federações internacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 14:55

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 14:55

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, revelou nesta quinta-feira, após uma reunião por videoconferência do conselho executivo, que a entidade estima arcar com custos de até US$ 800 milhões (até R$ 4,74 bilhões) referente apenas à sua participação na organização dos Jogos de Tóquio-2020, que foram adiados deste ano para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.
"Prevemos que teremos que arcar com custos de até US$ 800 milhões por nossa parte e responsabilidades na organização dos Jogos de Tóquio-2020 adiados", disse Bach. A Olimpíada no Japão, que seria realizada neste ano, passou para 2021 e será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.
Cerca de US$ 150 milhões (R$ 889 milhões) serão repartidos pelos diferentes grupos do Movimento Olímpico, como os Comitês Olímpicos nacionais e as federações internacionais, "para que continuem com as suas atividades e os seus programas de apoio aos atletas", afirmou o presidente do COI. Os US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,85 bilhões) serão destinados ao Comitê Organizador de Tóquio-2020.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Nós agora estamos trabalhando com total engajamento para o sucesso de Tóquio-2020 em 2021 e queremos esses Jogos em um ambiente seguro e saudável para todos os participantes", explicou Bach. "Estamos a um ano e dois meses da abertura destes Jogos Olímpicos adiados. Não devemos alimentar qualquer especulação sobre o futuro".
Na reunião do conselho executivo do COI, ficou ainda decidido que a 136.ª Assembleia Geral vai acontecer em 17 de julho deste ano, sendo que pela primeira vez não será de forma presencial.

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