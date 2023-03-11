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Campeonato Inglês

Com direito a 'cala boca', Richarlison é decisivo na vitória do Tottenham

O capixaba participou de dois gols, sofrendo o pênalti que gerou o tento de Harry Kane, e ainda deu uma assistência para Son

Publicado em 11 de Março de 2023 às 17:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2023 às 17:32
O capixaba Richarlison foi decisivo em partida do Campeonato Inglês
O capixaba Richarlison foi decisivo em partida do Campeonato Inglês Crédito: Reprodução/Redes sociais
Neste sábado (11), o Tottenham venceu o Nottingham Forest por 3 a 1, em casa, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Os brasileiros que fazem parte das duas equipes repercutiram nas redes sociais.
Richarlison recebeu a titularidade no ataque do Tottenham e brilhou na vitória do time. O capixaba participou de dois gols, sofrendo o pênalti que gerou o tento de Harry Kane, e deu uma assistência para Son.
O atacante ainda teve um gol anulado e mandou um "cala boca" na comemoração, em decorrência da polêmica na última semana. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 recebeu lançamento na grande área e estufou as redes com uma finalização de primeira.
O "Pombo" fez algumas declarações fortes em entrevista após a eliminação do Tottenham na Champions League. O técnico Antonio Conte, que foi um dos alvos do brasileiro, se pronunciou sobre a fala.

Danilo e Scarpa em baixa

Os dois ex-Palmeiras que atuam no Nottingham Forest não entraram na partida deste sábado (11). Vários torcedores alviverdes reclamaram da ausência de ambos na equipe de Steve Cooper.
A situação ficou ainda mais complicada para Gustavo Scarpa, que nem sequer foi relacionado, enquanto Danilo ficou no banco de reservas. Ambos ainda não marcaram gols ou distribuíram assistências pelo Forest.
Scarpa não participa de um jogo desde 11 de fevereiro, na derrota para o Fulham, pela Premier League. De lá para cá, são quatro jogos sem entrar em campo. Já o volante atuou pela última vez no dia 18, em empate contra o Manchester City.
Lucas Moura, do lado dos mandantes, e Felipe e Renan Lodi, dos visitantes, foram os outros brasileiros que estiveram em campo. O Tottenham está na 4ª colocação do Campeonato Inglês, com 48 pontos. O Nottingham Forest, por sua vez, soma 26 pontos e ocupa a 14º posição.

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