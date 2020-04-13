COI estima gasto bilionário com adiamento da Olimpíada

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Um seguro de US$ 2 bilhões (R$ 10,2 bilhões) celebrado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) ajudará nos custos relacionados ao adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021. Ainda assim, será grande o prejuízo da alteração no calendário em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

"Para nós, já está claro que teremos centenas de milhões de dólares em custos adicionais", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, em entrevista ao jornal alemão Welt.

O seguro de que dispõe a entidade é contra terrorismo, catástrofes naturais e pandemias. De acordo com Bach, ele cobre o cancelamento dos Jogos neste ano, mas não os custos envolvidos no estabelecimento das novas datas.

A conta não é simples. O custo oficial da Olimpíada, apontado por órgãos governamentais japoneses, era de US$ 12,6 bilhões (R$ 64 bilhões). Uma auditoria do governo apontou, no entanto, que já tinham sido atingidos US$ 28 bilhões (R$ 142 bilhões).

Ainda que seja legítima a discussão sobre o que é efetivamente um gasto olímpico e o que é investimento na cidade, não há dúvidas sobre o alto custo da mudança das competições de 2020 para 2021. Será necessário rever o que estava no planejamento do COI.