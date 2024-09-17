COB e CAIXA celebram maior patrocínio da história do esporte olímpico brasileiro

Durante os Jogos Olímpicos de Paris, a CAIXA e as Loterias Caixa patrocinaram o Festival Olímpico Parque Time Brasil, Crédito: COB

Após a vitoriosa participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, o esporte olímpico nacional tem mais um grande motivo para celebrar. Nesta terça-feira, 17, a CAIXA e as Loterias Caixa foram anunciadas como patrocinadores master do Comitê Olímpico do Brasil (COB) até o fim de 2028. O acordo é o maior da história da entidade esportiva. Serão investidos R$ 160 milhões nos próximos quatro anos em ações em prol do desenvolvimento do esporte nacional e da preparação dos atletas do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Assinaram o contrato com o COB, na sede da Caixa, em Brasília, o presidente da CAIXA, Carlos Vieira e o presidente do COB, Paulo Wanderley, em evento que contou com a participação de atletas olímpicos como os medalhistas Caio Bonfim (atletismo) e Rafael Silva (judô), além de Ana Sátila (canoagem), Lucas Verthein (remo), Luiz Oliveira, o Bolinha (boxe), entre outros, e presidentes de confederações brasileiras olímpicas.

"O patrocínio da CAIXA e das Loterias CAIXA é um marco na história do COB e beneficiará todo o esporte olímpico brasileiro. Esta conquista reflete o novo patamar do esporte olímpico brasileiro. Com uma gestão focada nos pilares de austeridade, transparência e meritocracia, alcançamos resultados históricos nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, além dos Pan-Americanos de Lima 2019 e Santiago 2023", afirmou Paulo Wanderley, Presidente do COB, que complementou.

"Esse patrocínio da CAIXA não é para uma atleta, não é para uma equipe. É para todos os atletas e para todas as equipes de todos os esportes olímpicos brasileiros. O agradecimento eterno do Comitê Olímpico do Brasil à CAIXA por essa visão de apoiar o esporte olímpico brasileiro".

O patrocínio da CAIXA vai viabilizar a criação do TOP COB, um novo programa de transferência de recursos para as Confederações, equipes e atletas que elevará o investimento direto do COB no esporte e nos atletas já neste ciclo até Los Angeles 2028.

"Esse recurso será investido diretamente nas confederações e consequentemente nos atletas", destacou Paulo Wanderley.

A parceria inclui uma série de contrapartidas nos eventos institucionais do COB, nas redes sociais do Time Brasil e com atletas olímpicos. As primeiras entregas já serão feitas na COB Expo, feira organizada pelo COB, em São Paulo, entre 25 e 29 de setembro, que envolverá todo mercado esportivo em um só local.

A CAIXA possui uma larga tradição de apoio ao esporte brasileiro, desde a base até o alto rendimento Crédito: COB

"Fizemos um ciclo até Paris histórico em relação aos resultados comerciais e de marca, com recorde de receita, audiência, engajamento e 16 novos patrocinadores. Não poderia haver melhor forma de iniciar o ciclo Los Angeles anunciando o maior patrocínio da história do COB, fruto de um trabalho com a CAIXA e Loterias Caixa que se iniciou há meses e que reforça o apoio da instituição que é sinônimo de esporte, ao Movimento Olímpico brasileiro de maneira ampla e estratégica pelos próximos quatro anos", afirmou Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.

A CAIXA possui uma larga tradição de apoio ao esporte brasileiro, desde a base até o alto rendimento, acreditando que o esporte é um instrumento de transformação social, capaz de promover a inclusão, a saúde e o bem-estar da população.

Carlos Vieira, presidente da CAIXA, falou sobre a importância do incentivo do banco ao esporte brasileiro. “A CAIXA tem uma vocação social muito profunda. Patrocinamos da base ao topo, do esporte olímpico e do paralímpico. Por isso, a CAIXA ser a patrocinadora master do Comitê Olímpico do Brasil é a chance de darmos oportunidade para que os brasileiros possam ter cidadania por meio do esporte", disse Vieira.

As Loterias CAIXA já são um pilar fundamental para a manutenção e desenvolvimento contínuo do esporte de alto rendimento do país. Graças à Lei das Loterias, 1,7% do resultado da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e da loteria federal é destinado ao COB para diversas ações e repasse às Confederações.