Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Casemiro afirma que posição da seleção sobre a Copa América é unânime
Após bater o Equador

Casemiro afirma que posição da seleção sobre a Copa América é unânime

De acordo com o volante, o grupo pretende tornar pública a posição sobre o torneio na próxima terça-feira (8), depois da partida contra o Paraguai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 10:22

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 10:22

O volante e capitão da seleção, Casemiro
O volante e capitão da seleção, Casemiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Casemiro foi o primeiro jogador da seleção brasileira a se manifestar publicamente sobre a Copa América no Brasil. Nesta sexta-feira (4), após a vitória sobre o Equador por 2 a 0, pelas Eliminatórias, ele afirmou que a posição do elenco e comissão técnica sobre o evento é unânime e de conhecimento público, deixando subentendido que o grupo é contrário à realização do torneio.
"Não podemos falar do assunto. Todo mundo já sabe do nosso posicionamento. Mais claro impossível. O Tite deixou claro para todo mundo o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e hierarquias que respeitamos. Claro que queremos dar a nossa opinião, rolou muitas coisas", contou o jogador, em entrevista à TV Globo, ainda no gramado do Beira Rio.
De acordo com o volante, o grupo pretende tornar pública a posição sobre o torneio na próxima terça-feira (8), depois da partida contra o Paraguai, em Assunção, também pelas Eliminatórias.
"Não queremos desviar o foco. A Copa do Mundo é isso [jogo como Equador]. Hoje nós ganhamos um jogo de Copa do Mundo. É importante para nós. Mas queremos expressar a nossa opinião. Se é certa ou não, cada um vai determinar o que é."

Veja Também

Desafio lançado: você consegue fechar o bagageiro do avião com os pés?

Em meio à crise na CBF, Richarlison marca e Brasil vence o Equador

Casemiro confirmou, ainda, a reunião revelada pelo técnico Tite na quinta-feira (3), na qual os jogadores questionaram o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre a transferência da Copa América da Argentina para o Brasil.
"O Tite explicou qual foi a situação. O que ele falou, eu como capitão e líder dos jogadores, confirmo que foi isso mesmo. Nós nos posicionamos. Mas nós falaremos num momento oportuno", disse. "E não sou eu, não são os jogadores da Europa, quando fala alguém, é o grupo, todos os jogadores, o Tite e a comissão técnica. Tem de ser unânime", finalizou.
O clima na reunião com o mandatário da CBF não foi nada amistoso. A Folha ouviu que a maneira de conversar de Caboclo, que tratou os atletas como se fossem subordinados da instituição, causou irritação no grupo.
Os jogadores se queixam da realização do torneio no Brasil durante a pandemia. Também por não ter havido diálogo com o elenco sobre a mudança. O peso da última temporada, exaustiva em relação ao calendário apertado de jogos, é um dos pontos reclamados. Os atletas acham um absurdo uma competição do tamanho da Copa América a um ano da Copa do Mundo.

Veja Também

Funcionária da CBF apresenta denúncia de assédio sexual contra Caboclo

Luana Araújo avalia que momento é inoportuno para sediar Copa América

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa América Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados