Luana Araújo avalia que momento é inoportuno para sediar Copa América

A médica Luana Araújo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, afirmou à CPI da Covid que sediar a Copa América no Brasil é um "risco desnecessário" para este momento. A infectologista foi questionada sobre qual seria sua posição sobre o evento caso fosse ministra da Saúde.
"O uso de protocolos rígidos ameniza riscos, mas não os anula. Quando a gente toma uma decisão como essa precisa pesar os pros e contra desse tipo de situação. Honestamente, de onde me sento neste momento, não acho que esse é um momento oportuno para este tipo de evento", disse.