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Depoimento no Senado

Luana Araújo avalia que momento é inoportuno para sediar Copa América

A infectologista afirmou à CPI da Covid que sediar a Copa América no Brasil é um "risco desnecessário" para este momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 19:34

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:34

Em pronunciamento, à mesa, médica infectologista Luana Araújo
Em pronunciamento, à mesa, médica infectologista Luana Araújo Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
A médica Luana Araújo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, afirmou à CPI da Covid que sediar a Copa América no Brasil é um "risco desnecessário" para este momento. A infectologista foi questionada sobre qual seria sua posição sobre o evento caso fosse ministra da Saúde.
"O uso de protocolos rígidos ameniza riscos, mas não os anula. Quando a gente toma uma decisão como essa precisa pesar os pros e contra desse tipo de situação. Honestamente, de onde me sento neste momento, não acho que esse é um momento oportuno para este tipo de evento", disse.

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