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Fla x Flu

Carioca quer aval da Prefeitura para ter 80 convidados por clube em final

A ideia é alocá-los em camarotes do terceiro andar: os do Flu no lado Sul e os do Fla no lado Norte, para evitar confusões e desrespeito aos protocolos e medidas sanitárias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:45

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:45

Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1
Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Carioca Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) anunciou a Flamengo e Fluminense, em reunião nesta quinta-feira (20), uma consulta à gestão Eduardo Paes (MDB) para que cada clube possa ter 80 convidados na final do Campeonato Carioca, no sábado (22).
O número se soma aos 55 membros já autorizados de cada delegação. Caso haja permissão pela Prefeitura, esses convidados não terão acesso à área dos vestiários nem ao Maracanã Mais. A ideia é alocá-los em camarotes do terceiro andar: os do Flu no lado Sul e os do Fla no lado Norte, para evitar confusões e desrespeito aos protocolos e medidas sanitárias, o que ocorreu no primeiro jogo.
As comissões técnicas ficarão no Maracanã Mais, onde haverá separação para a área de alimentação. Além disso, a intenção é que as cadeiras centrais sejam cobertas para manter o distanciamento.
No primeiro jogo da decisão, encerrado em 1 a 1, o descumprimento das medidas sanitárias gerou multa de R$ 14 mil à administração do Maracanã, o que motivou críticas de Rubens Lopes, presidente da Ferj, à Prefeitura. A federação liberou 300 convites sem aviso prévio à gestão Paes, e 148 pessoas estiveram presentes a enorme maioria era de convidados do Flamengo.
A Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro anunciou que prepara um esquema especial de fiscalização para o jogo. Segundo a pasta, o decreto 48425/21, que veda a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que não pagante, permanece em vigor. Caso haja um novo descumprimento das medidas sanitárias, o Maracanã pode, até mesmo, ser interditado.
O estádio, aliás, só foi confirmado como sede do jogo na terça (18), após derrota do Flamengo nos bastidores.
Primeiro, a Prefeitura negou a presença de público no Maracanã. A Fer e o clube rubro-negro, mandante da partida, demonstraram, então, a vontade de levar o duelo para Brasília, onde o clube da Gávea tentaria acordos políticos para levar público ao Mané Garrincha, enquanto o Fluminense se mostrou veementemente contrário à medida e ameaçou não viajar ou entrar em campo.
A possibilidade foi colocada à mesa na última semana, em documento publicado pela Ferj. O Flamengo se mostrou favorável, enquanto o Fluminense foi contrário. Botafogo e Vasco, participantes da decisão da Taça Rio, participaram da conversa e fizeram coro negativo.

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