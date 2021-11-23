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Subiu de posição

Calderano vira 4° do mundo e busca medalha inédita no Tênis de Mesa

Depois de vencer uma etapa do Circuito Mundial em Doha e levar o Campeonato Pan-Americano, o brasileiro ganhou uma posição, melhorando o recorde de um atleta da América do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2021 às 15:36

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:36

Tênis de mesa
Hugo Calderano nos Jogos de Tóquio Crédito: Wander Roberto/COB
No papel, o sonho de uma inédita medalha em Mundiais de Tênis de Mesa está cada vez mais perto. Na prática, isso será testado a partir desta quarta-feira (24), quando Hugo Calderano, agora o quarto colocado do ranking mundial, faz sua estreia na edição 2021 do Campeonato Mundial da modalidade, nos Estados Unidos.
Antes de a competição começar em Houston, nesta terça (23), a ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês) atualizou o ranking mundial e confirmou Calderano no quarto lugar da lista, atrás somente de três chineses: Fan Zhendong , Ma Long e Xu Xin.
Depois de vencer uma etapa do Circuito Mundial em Doha (Qatar) e levar o Campeonato Pan-Americano, o brasileiro passou o japonês Tomokazu Harimoto e ganhou uma posição, melhorando o recorde de um atleta da América do Sul.
Dos três chineses que dominam a modalidade e conquistaram o ouro por equipes em Tóquio-2020, só Fan, prata no individual, está inscrito no Mundial. E os quatro representantes da China caíram em um mesmo lado da chave, que, por azar, é também o de Calderano, o que torna o caminho do brasileiro até uma medalha mais difícil.
Eliminado por chineses em 2017 e 2019, Calderano avança automaticamente na primeira rodada e estreia contra quem vencer entre João Monteiro (Portugal) e Braian Afanador (Porto Rico). Se ganhar outros dois confrontos, o brasileiro pode encontrar Jingkun Liang, da China, nas quartas de final. Quem passar enfrentará a chave onde estão os outros três chineses, incluindo Fan.
No masculino, o Brasil terá outros quatro representantes: Eric Jouti, Vitor Ishiy, Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro. Desses, o melhor colocado no ranking é Tsuboi, em 38º lugar. Ishiy, em 55º, está em crescimento e foi semifinalista no Pan-Americano.
Entre as mulheres, são duas brasileiras: Caroline Kumahara e a vice-campeã pan-americana Bruna Takahashi, que estreia contra Manika Batra, da Índia, depois de alcançar um inédito 38° lugar no ranking mundial.
As duas competem juntas nas duplas femininas, enquanto Bruna joga com Ishiy nas duplas mistas a parceria foi campeã do Pan. Na competição de duplas masculinas, o Brasil terá Monteiro/Tsuboi e Ishiy/Jouti. Calderano vai se dedicar somente à chave de simples.
A competição, que vai até o dia 29, aceitou a inscrição de duplas formadas por atletas de países diferentes. Dois times serão formados por um chinês e um norte-americano, em uma celebração dos 50 anos da "diplomacia do ping pong".
Em 1971, no Mundial da modalidade, um americano entrou por engano no ônibus da China. Após o encontro inusitado, a China convidou o time americano a visitar o país, o que marcou o descongelamento da relação diplomática entre os dois países após mais de duas décadas.

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