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Tênis

Brasileiros param nas oitavas de Cincinnati e já miram US Open

O torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos teve suas competições transferidas para a cidade de Nova Iorque, devido à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:14

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:14

Tênis
A competição é uma das quatro mais importantes do circuito mundial - os chamados Grand Slams - e começa no próximo dia 31. Crédito: Pixabay
As duplas com tenistas brasileiros se despediram nesta terça-feira (25) do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos - apesar do nome, as competições ocorrem em Nova Iorque, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Na chave masculina, Marcelo Melo e o polonês Lukazs Kubot foram superados pela parceria da casa, formada por Steve Johnson e Austin Krajicek, por 2 sets a 0. Já entre as mulheres, Luisa Stefani e a norte-americana Harley Carter caíram para as australianas Storm Sanders e Ellen Perez por 2 sets 1.
Melo e Kubot voltaram à quadra cerca de 24 horas após baterem o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic. Com baixo aproveitamento do primeiro saque (60%) e três duplas faltas, a dupla foi dominada por Johnson e Krajicek no set inicial, perdendo por 6 a 3. Na segunda parcial, a melhora no aproveitamento da parceria Brasil-Polônia deixou o jogo parelho, mas os norte-americanos mantiveram a regularidade e fecharam em 7/6, com 7/4 no tie-break, em uma hora e 17 minutos de partida.
Mais cedo, Stefani e Carter venderam caro a derrota para Sanders e Perez. O equilíbrio reinou nos dois primeiros sets, com uma vitória para cada lado. As australianas saíram na frente, fazendo 6/3, mesmo contra um aproveitamento de 85% da dupla da brasileira no primeiro saque. Na parcial seguinte, o troco veio com um 6/4, que forçou o terceiro set, disputado em até 10 pontos. A parcial chegou a ficar empatada em 5 a 5, mas, a parceria da Austrália conseguiu abrir três pontos e administrar a vantagem, fazendo 10/7 e concluindo o jogo em uma hora e 14 minutos.
Tanto Marcelo Melo como Luísa Stefani miram, agora, o US Open, também em Nova Iorque. A competição é uma das quatro mais importantes do circuito mundial - os chamados Grand Slams - e começa no próximo dia 31. As chaves de simples serão sorteadas nesta quinta-feira (27), enquanto as de duplas serão conhecidas no próprio dia 31.

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