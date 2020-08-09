Em busca do bi na Liga Europa, Manchester United encara o Copenhaguen nas quartas de final

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP

Vai rolar a bola nas quartas de final da Liga Europa. Nesta segunda-feira (9), o Manchester United encara o Copenhaguen para ver quem irá à semifinal da competição continental. O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Rhein Energie, na cidade de Colônia, na Alemanha, país-sede da fase final do torneio.

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O Manchester United vai em busca do bicampeonato do torneio e para repetir o ano de 2017 terá de volta nomes como Rashford, Pogba, Martial e Bruno Fernandes, que foram reserva na vitória sobre o LASK, no meio de semana.

Uma dúvida de Solskjaer está em quem vai atuar no gol como titular. O comandante do United tem optado pelo rodízio entre De Gea e Romero, mas para esta partida ainda não decidiu quem começará jogando.

- Esta Europa League, esta temporada, mostrou mais uma vez o quão importante o Romero tem sido para nós e, para mim, De Gea também tem estado sempre a atuar, por isso vamos ver o que faremos pelo resto da temporada. É difícil, claro que é, mas é um bom problema de se ter.

O Copenhaguen chega às quartas de final após eliminar Istanbul Basaksehir, da Turquia. Os dinamarqueses haviam perdido o primeiro jogo por 1 a 0 e reverteram o placar com um 3 a 0 na volta.

PROVÁVEIS TIMESManchester United: Romero (De Gea); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Williams; Pogba, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.