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Em busca do bi na Liga Europa, Manchester United encara o Copenhaguen nas quartas de final

Time inglês, grande favorito ao título, chega à Alemanha cercado de expectativas. Quem avançar enfrenta o vencedor de Wolverhampton e Sevilla, que jogam na terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 15:23

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 15:23

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Vai rolar a bola nas quartas de final da Liga Europa. Nesta segunda-feira (9), o Manchester United encara o Copenhaguen para ver quem irá à semifinal da competição continental. O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Rhein Energie, na cidade de Colônia, na Alemanha, país-sede da fase final do torneio.
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O Manchester United vai em busca do bicampeonato do torneio e para repetir o ano de 2017 terá de volta nomes como Rashford, Pogba, Martial e Bruno Fernandes, que foram reserva na vitória sobre o LASK, no meio de semana.
Uma dúvida de Solskjaer está em quem vai atuar no gol como titular. O comandante do United tem optado pelo rodízio entre De Gea e Romero, mas para esta partida ainda não decidiu quem começará jogando.
- Esta Europa League, esta temporada, mostrou mais uma vez o quão importante o Romero tem sido para nós e, para mim, De Gea também tem estado sempre a atuar, por isso vamos ver o que faremos pelo resto da temporada. É difícil, claro que é, mas é um bom problema de se ter.
O Copenhaguen chega às quartas de final após eliminar Istanbul Basaksehir, da Turquia. Os dinamarqueses haviam perdido o primeiro jogo por 1 a 0 e reverteram o placar com um 3 a 0 na volta.
PROVÁVEIS TIMESManchester United: Romero (De Gea); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Williams; Pogba, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.
Copenhaguen: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland e Boilesen; Mudrazija, Zeca, Biel, Wind e Jensen; Kaufmann.

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