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Seleção brasileira

Brasil reage com vitórias e dá salto imenso por vaga na Copa; veja chances

O Brasil pulou para a quarta colocação com as vitórias na última Data Fifa, contra Chile e Peru
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2024 às 14:47

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 14:47

O Brasil tem mais de 90% de chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Raphinha comemora gol contra o Peru.
Raphinha comemora gol contra o Peru. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

BRASIL COM UM PÉ E MEIO NA COPA

O Brasil pulou para a quarta colocação com as vitórias na última Data Fifa, contra Chile e Peru. A equipe comandada por Dorival Junior chegou aos 16 pontos e respira mais aliviada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. As seis primeiras seleções têm vagas garantidas na próxima Copa, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial  os demais três países serão eliminados.
A seleção brasileira foi a 91,6% de chance de se classificar diretamente após a décima rodada. O time canarinho abriu quatro pontos de vantagem para a Bolívia, que ocupa a posição da repescagem, e cinco para a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação.
Argentina, Colômbia e Uruguai também estão mais do que encaminhadas. Líder isolada com 22 pontos, a Albiceleste está muito próxima de se classificar matematicamente, beirando os 100% de chances.
A goleada sobre o Peru fez o Brasil subir cinco pontos percentuais pela classificação. A seleção brasileira foi para o jogo da 10ª rodada com 85,1% de chances. Antes dos compromissos desta Data Fifa, os pentacampeões estavam em situação mais delicada, separado dos times em posição de desclassificação por apenas um ponto.
Já a probabilidade de o Brasil ir para a repescagem é de 5,7%, e de terminar em primeiro, de 4,8%. A Argentina segue crescendo e ostenta 74,3% de chances de ser "campeão" do classificatório continental, com a Colômbia na sequência, registrando 14,6% para ficar na ponta da tabela.
Restam oito rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Os próximos dois compromissos da seleção serão contra Venezuela, fora, e Uruguai, em casa.

VEJA AS CHANCES CALCULADAS PELA UFMG

  • Classificação direta

  • Argentina: 99,97%
  • Colômbia: 98,6%
  • Uruguai: 94,0%
  • Brasil: 91,6%
  • Equador: 74,5%
  • Paraguai 60,5%
  • Bolívia: 46,4%
  • Venezuela: 30,4%
  • Peru: 2,1%
  • Chile: 1,9%

Probabilidade de repescagem

  • Venezuela: 24,2%
  • Bolívia: 22,1%
  • Paraguai: 20,8%
  • Equador: 14,7%
  • Brasil: 5,7%
  • Uruguai: 4,2%
  • Peru: 4,1%
  • Chile: 3,2%
  • Colômbia: 1,1%
  • Argentina: 0,031%

Possibilidade de ser 'campeão'

  • Argentina: 74,3%
  • Colômbia: 14,6%
  • Brasil: 4,8%
  • Uruguai: 4,8%
  • Equador: 0,73%
  • Paraguai: 0,46%
  • Bolívia: 0,14%
  • Venezuela: 0,053%
  • Peru: 0%
  • Chile: 0%

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