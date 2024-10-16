Brasil reage com vitórias e dá salto imenso por vaga na Copa; veja chances

O Brasil tem mais de 90% de chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Raphinha comemora gol contra o Peru. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

BRASIL COM UM PÉ E MEIO NA COPA

O Brasil pulou para a quarta colocação com as vitórias na última Data Fifa, contra Chile e Peru. A equipe comandada por Dorival Junior chegou aos 16 pontos e respira mais aliviada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. As seis primeiras seleções têm vagas garantidas na próxima Copa, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial  os demais três países serão eliminados.

A seleção brasileira foi a 91,6% de chance de se classificar diretamente após a décima rodada. O time canarinho abriu quatro pontos de vantagem para a Bolívia, que ocupa a posição da repescagem, e cinco para a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação.

Argentina, Colômbia e Uruguai também estão mais do que encaminhadas. Líder isolada com 22 pontos, a Albiceleste está muito próxima de se classificar matematicamente, beirando os 100% de chances.

A goleada sobre o Peru fez o Brasil subir cinco pontos percentuais pela classificação. A seleção brasileira foi para o jogo da 10ª rodada com 85,1% de chances. Antes dos compromissos desta Data Fifa, os pentacampeões estavam em situação mais delicada, separado dos times em posição de desclassificação por apenas um ponto.

Já a probabilidade de o Brasil ir para a repescagem é de 5,7%, e de terminar em primeiro, de 4,8%. A Argentina segue crescendo e ostenta 74,3% de chances de ser "campeão" do classificatório continental, com a Colômbia na sequência, registrando 14,6% para ficar na ponta da tabela.

Restam oito rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Os próximos dois compromissos da seleção serão contra Venezuela, fora, e Uruguai, em casa.

VEJA AS CHANCES CALCULADAS PELA UFMG

Classificação direta





Argentina: 99,97%



Colômbia: 98,6%



Uruguai: 94,0%



Brasil: 91,6%



Equador: 74,5%



Paraguai 60,5%



Bolívia: 46,4%



Venezuela: 30,4%



Peru: 2,1%



Chile: 1,9%



Probabilidade de repescagem

Venezuela: 24,2%

Bolívia: 22,1%



Paraguai: 20,8%

Equador: 14,7%

Brasil: 5,7%



Uruguai: 4,2%



Peru: 4,1%



Chile: 3,2%



Colômbia: 1,1%



Argentina: 0,031%





Possibilidade de ser 'campeão'