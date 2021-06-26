Brasil derrota França e está na decisão da Liga das Nações de vôlei Crédito: Divulgação/FIVB

A seleção masculina de vôlei não tomou conhecimento da França neste sábado (26), batendo os adversários por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/19) e se classificando para a grande final da Liga das Nações, que está sendo disputada em Rimini (Itália). Na decisão, o Brasil encara a Polônia, a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo.

A seleção francesa foi a um dos únicos dois times a derrotar o Brasil na fase de classificação (venceu por 3 a 0 no dia 3 de junho). A vaga na final e a possibilidade de devolver o resultado fizeram o Brasil exibir um grande voleibol, com destaque para o ponteiro cubano naturalizado brasileiro Yoandy Leal, autor de 20 pontos. Em 1h36min, o time do técnico Renan Dal Zotto conseguiu dar o troco e garantir um lugar na decisão. Pouco depois, a Polônia bateu a Eslovênia por 3 a 0 e se classificou à final. Na primeira fase, o Brasil derrotou os poloneses também por 3 a 0.