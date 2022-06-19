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Campeonato Brasileiro

Atlético-MG vence o Flamengo, entra no G4 e alivia pressão sobre Turco

Na próxima quarta (22), os rivais voltam a se encontrar, mas em duelo válido pela Copa do Brasil. O primeiro jogo pelas oitavas de final será no Mineirão, às 21h30.

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 18:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2022 às 18:19
Nacho, jogador do Atlético MG, comemora gol contra o Flamengo
Nacho, jogador do Atlético MG, comemora gol contra o Flamengo Crédito: Gilson Junio/W9 Press/Folhapress
Em tarde de Mineirão cheio, neste domingo (19), o Atlético-MG bateu o Flamengo por 2 a 0, com gols de Nacho Fernández e Ademir, e aliviou a pressão sobre o técnico Turco Mohamed. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 21 pontos e entrou no G4 do Brasileiro. Com 15, o Flamengo está em 12º.
Com muita aplicação tática, disposição e diante de um rival improdutivo, o Atlético-MG foi superior durante todo o jogo e se impôs em todos os aspectos.
Na próxima quarta (22), os rivais voltam a se encontrar, mas em duelo válido pela Copa do Brasil. O primeiro jogo pelas oitavas de final será no Mineirão, às 21h30.
O Atlético-MG teve como estratégia utilizar as beiradas do campo para tentar chegar ao ataque. Pelo lado direito, Mariano foi muito participativo, assim como Keno pelo lado esquerdo. A equipe de Turco Mohamed sufocou o adversário na marcação e saiu em bloco para tentar agredir. O time mineiro fez um jogo marcado por muita aplicação tática e mereceu a vitória do início ao fim.
O Flamengo teve enorme dificuldade para sair jogando e foi facilmente anulado pela boa marcação do rival. Lento na troca de passes e sem nenhuma inspiração, o clube carioca foi uma equipe previsível e pouco ameaçou o gol de Éverson. Na marcação, o time só se encontrou um pouco mais com a entrada de Arão na vaga de Andreas, mas a atuação frágil acende um alerta na Gávea.
Aos 34 do primeiro tempo, Keno cabeceou, Diego Alves rebateu e Nacho completou para o gol. Aos 39 minutos do segundo tempo, Ademir recebeu de Hulk e bateu rasteiro para ampliar.
Em disputa de bola casual com João Gomes, aos 30 minutos do primeiro tempo, o volante Jair levou a pior e fraturou um dedo da mão. O jogador deixou o campo e foi substituído por Otávio.
Diagnosticado com uma lesão multiligamentar no joelho, o atacante Bruno Henrique não foi esquecido pelo clube. Na partida de hoje, o Fla entrou em campo com a inscrição "Força, BH27" em sua camisa.
Na entrada das equipes em campo, a torcida atleticana formou um mosaico que trazia a inscrição "Vencer". A festa foi preparada na madrugada de sábado para domingo no Mineirão.
Atlético-MG 
  • Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandéz (Réver); Vargas (Ademir), Keno (Rubens) e Hulk (Sasha)
  • Técnico.: Turco Mohamed.
Flamengo
  • Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes (Diego), Andreas Pereira (Willian Arão), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Vitinho (Marinho) e Gabigol (Pedro). 
  • Técnico.: Dorival Junior.
  • Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) 
  • Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP) 
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) 
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) 
  • Cartões amarelos: Marinho (FLA); Nacho e Mariano (ATL) 
  • Gols: Nacho Fernández (ATL), aos 34'/1ºT; Ademir (ATL), aos 39'/2ºT

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