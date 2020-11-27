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Herança

Após morte, patrimônio de Maradona deve ser disputado por 11 filhos

Segundo site Celebrity Net Worth, especializado em finanças de famosos, o patrimônio líquido do argentino está avaliado em cerca de R$ 2,6 bilhões

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:42
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
O ídolo argentino Diego Maradona deixou para a família e os filhos um variado patrimônio com a sua morte na última quarta-feira(25). Segundo o site Celebrity Net Worth, especializado em finanças de famosos, o patrimônio líquido do argentino está avaliado em cerca de R$ 2,6 bilhões. Esse valor é o resultado de uma estimativa de todos os bens já com o abatimento de possíveis dívidas.
Apesar de ter sido um grande nome do futebol na época de jogador, Maradona não ganhou tanto dinheiro como os craques atuais. Os contratos eram mais modestos nos tempos do seu auge, nos anos 1980. Ainda assim, o argentino deixa para a família cinco imóveis em Buenos Aires, diversos carros de luxo e até um anel de brilhantes recebido de presente na época em que trabalhou na Bielo-Rússia.
Segundo o site, Maradona acumulou ao longo dos 60 anos de vida uma boa quantia em salários e também em contratos de patrocínio com empresas. Dos acordos em vigor, Maradona mantinha principalmente o acordo para dirigir o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, e vínculo com jogos de vídeo game para a utilização de sua imagem. O argentino mantinha ainda investimentos no setor hoteleiro de Cuba, negócios na Itália e uma rede de escolas de futebol na China.
Boa parte dos ganhos se foi também com questões fiscais. Nos tempos de Napoli, o craque foi cobrado em R$ 230 milhões pela falta de pagamento de impostos. Para abater parte dessa pendência, a polícia apreendeu uma coleção de joias dele. Ainda assim, o patrimônio líquido é maior do que as dívidas e agora uma batalha deve ser iniciar.
A definição sobre o futuro do patrimônio do jogador promete ser complicada porque ele deixou cinco filhos reconhecidos e mais outros seis que buscam comprovar a paternidade. Do casamento com Claudia Villafañe, Maradona teve Dalma e Gianinna. Mais recentemente, nasceu eu 2013 Diego Fernando, filho de Verónica Ojeda. Em 2014 o craque assumiu ser pai de Jana e em 2016 aceitou judicialmente a paternidade do italiano Diego Sinagra Maradona.
Ainda correm na Justiça outros seis processos de possíveis filhos do astro. Todos são movidos por jovens de 19 a 24 anos. Os cubanos Javielito, Lu, Johanna e Harold são alguns deles. Os outros dois restantes são argentinos: Santiago Lara e Magalí Gil.

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