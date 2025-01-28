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Menino da Vila

Anunciado pelo Santos, Neymar volta no tempo para provar valor no alvinegro praiano

Presidente do clube, Marcelo Teixeira confirmou o retorno do craque de 32 anos, que retorna ao clube que o revelou após mais de uma década no exterior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2025 às 15:49

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 15:49

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta terça-feira (28), por meio de um vídeo publicado no Instagram, a contratação de Neymar. Ídolo histórico do clube praiano, o atacante está de volta após 11 anos e meio, com um compromisso que deverá ter duração inicial até 30 de junho.
"Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Lembra? Tenho certeza de que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo", diz o dirigente na produção.
"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos."
Autor de 136 gols em 225 jogos com a camisa preta e branca, o jogador se vê em situação semelhante à experimentada quando a vestiu pela primeira vez como profissional, em 2009. Há, evidentemente, claras diferenças. Mas, de novo, apesar do incontestável talento, ele tem algo a provar e questões a responder sobre o próprio corpo.
Há 16 anos, o paulista de Mogi das Cruzes foi chamado de "filé de borboleta" por seu segundo técnico na equipe principal do Santos, Vanderlei Luxemburgo, que via a necessidade de aquele garoto de 17 anos ganhar corpo para desabrochar. Ele respondeu sendo o grande nome de um dos períodos mais vitoriosos do clube, com três títulos do Campeonato Paulista, um da Copa do Brasil, um da Copa Libertadores e um da Recopa Sul-Americana.
Neymar entrou no decorrer da partida, mas se lesionou e precisou ser substituído
Neymar conviveu com lesões nos últimos anos e tentará se recuperar no santos Crédito: Reuters/Folhapress
Neymar, 32, não é mais um menino franzino, mas seu corpo tem dado múltiplos sinais de fragilidade. As lesões se acumulam, e o atleta vem da mais grave que já sofreu, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Fora de ação por um ano, de outubro de 2023 a outubro de 2024, enfrentou no retorno problemas musculares e esteve em campo em um total de 42 minutos.
O brasileiro atuou muito pouco desde a queda do Brasil na última Copa do Mundo, em dezembro de 2022. Fora dos planos do Paris Saint-Germain, partiu no meio de 2023 ao riquíssimo futebol da Arábia Saudita, bancado pela monarquia local, mas só conseguiu disputar sete partidas em um ano e meio, com um gol e duas assistências.
Descartado pelo técnico Jorge Jesus, foi procurado pelo Santos e resolveu provar seu valor em preto e branco mais uma vez. Primeiro, quer simplesmente mostrar que consegue jogar futebol. Mais, quer mostrar que consegue apresentar-se em alto nível para ser peça-chave do Brasil no Mundial de 2026, a ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
O apelo de voltar para casa com a Copa do Mundo como meta foi o principal argumento usado por Marcelo Teixeira na negociação. Um vídeo produzido com inteligência artificial, sonorizado com voz similar à de Pelé, apresentava os motivos pelos quais o retorno faria sentido neste momento.
Neymar recebeu críticas após aparentar estar fora de forma
Neymar teve passagem apagada pela Arábia Saudita e retorna ao Santos Crédito: Reprodução
Neymar topou, mas faltava a liberação do compromisso assinado com o Al Hilal até o meio do ano. O atleta ainda tinha US$ 65 milhões (R$ 383 milhões) a receber e aceitou abrir mão de parte do valor.
Recém-promovido da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Santos negociou aditivos nos contratos de seus patrocinadores. Eles concordaram em pagar mais para viabilizar a contratação do craque e fazer uso da exposição que o midiático jogador proporcionará às suas marcas.
O acerto de curta duração mantém abertas as possibilidades do atacante na principal janela europeia de transferências, no verão do hemisfério norte. Mas o Santos crê no sucesso da parceria e na possibilidade de segurá-lo ao menos até o meio de 2026, com o referido apelo da preparação em casa para a Copa do Mundo.
O clube agora trabalha nos detalhes da apresentação do craque à torcida. Ele é aguardado em São Paulo nesta quarta-feira (29), e a ideia do departamento de marketing alvinegro é marcar uma festa para o estádio do Pacaembu na quinta (30). O jogador também estará na Vila Belmiro no sábado (1º), quando o time praiano receberá o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

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