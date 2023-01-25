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Aprecia cachaça? Destilaria do ES produz bebida para colecionadores

Edição limitada, a nova cachaça da Zucchi Destilaria foi envelhecida por três anos em barris de carvalho francês, que já foram usados no armazenamento de vinho do porto
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 15:30

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 15:30

A edição limitada da Tumba da Serpente está disponível para compra apenas pelo site da Zucchi Destilaria
A edição limitada da Tumba da Serpente está disponível para compra apenas pelo site da Zucchi Destilaria Crédito: Zucchi Destilaria/Divulgação
Tradição brasileira, a cachaça é uma daquelas bebidas que arremata milhares de admiradores por todo o país. Os mais fanáticos dizem até que quando o produto é bom, chega ser pecado usar para fazer caipirinha. Independentemente da finalidade, uma coisa é certa: a nova edição da Tumba da Serpente, destilado da Zucchi Destilaria, chega ao mercado em uma edição limitada e garantindo a qualidade já conhecida da marca.
“Essa cachaça conta com uma proposta totalmente nova no mercado. A Tumba da Serpente foi envelhecida em barris de carvalho francês, que já foram usados para armazenamento de vinho do porto, e ficou 3 anos nesse processo de envelhecimento, garantindo uma maior qualidade tanto aromática quanto gustativa”, destaca o master distiller da Zucchi, Alberto Seibel.
Ainda de acordo com ele, os barris de vinho do porto ajudaram a garantir um sabor mais suave e aveludado. “Quanto ao processo de destilação, ele é todo feito a partir de canas selecionadas e segue todos os critérios exigidos para a produção de uma cachaça artesanal”, explica.

Nome cheio de significado

O nome segue a tradição dos outros produtos da destilaria e carrega uma história mística por trás. A Tumba da Serpente homenageia um monte localizado no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, que tem uma forma sinuosa semelhante ao animal com a boca aberta.
Dentre as mais diversas explicações arqueológicas, uma das mais curiosas é a história do significado astronômico. Isso porque a cabeça da serpente parece estar alinhada com a posição do sol durante o solstício de verão, enquanto a cauda está alinhada com a saída dele no solstício de inverno.
“O local é conhecido pelas boas vibrações ao ser visitado e é o que desejamos que as pessoas sintam ao provar o nosso destilado”, pontua uma das sócias da Zucchi Destilaria, Julia Alves Patrício.

Aroma suave e sabor intenso 

No quesito olfato, o master distiller da Zucchi, Alberto Seibel, descreve a experiência da cachaça como uma mistura dos aromas suaves de cereja, pêssego, e baunilha. Já em relação ao sabor, a Tumba da Serpente “chega à boca de forma intensa, aveludada, com notas de amêndoas, uva passas, frutas vermelhas e chocolate ao leite."
Com garrafas numeradas e um lote limitado, a Tumba da Serpente é um item para colecionadores e bons apreciadores. As vendas iniciaram há uma semana exclusivamente pelo site da Zucchi Destilaria e as primeiras unidades do lotes já foram enviadas para diversos clientes do país.

Zucchi Destilaria

A Zucchi Destilaria tem investido na produção de destilados de qualidade e um dos produtos, o Gin 743, já foi premiado com três medalhas de prata em concursos pelo mundo. Uma em Belo Horizonte, outra no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, na Bélgica, considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo, e a terceira no World Gin Awards 2022 de Londres, na Inglaterra, na categoria London Dry Gin.
Além disso, o rum Anny Bonny também já se tornou um clássico no mercado, principalmente, porque ele consegue combinar muito bem com vários tipos de drinques, como o mojito, que leva suco de limão, e a cuba libre, tradicional mistura de uma dose do destilado com refrigerante sabor de cola.
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  • Site
  • WhatsApp: (27) 2141-0907
  • Endereço: Rua São Pedro, 103 | Jardim Limoeiro | Serra | ES | 29164-042

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