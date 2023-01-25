Aprecia cachaça? Destilaria do ES produz bebida para colecionadores

A edição limitada da Tumba da Serpente está disponível para compra apenas pelo site da Zucchi Destilaria Crédito: Zucchi Destilaria/Divulgação

Tradição brasileira, a cachaça é uma daquelas bebidas que arremata milhares de admiradores por todo o país. Os mais fanáticos dizem até que quando o produto é bom, chega ser pecado usar para fazer caipirinha. Independentemente da finalidade, uma coisa é certa: a nova edição da Tumba da Serpente, destilado da Zucchi Destilaria, chega ao mercado em uma edição limitada e garantindo a qualidade já conhecida da marca.

“Essa cachaça conta com uma proposta totalmente nova no mercado. A Tumba da Serpente foi envelhecida em barris de carvalho francês, que já foram usados para armazenamento de vinho do porto, e ficou 3 anos nesse processo de envelhecimento, garantindo uma maior qualidade tanto aromática quanto gustativa”, destaca o master distiller da Zucchi, Alberto Seibel.

Ainda de acordo com ele, os barris de vinho do porto ajudaram a garantir um sabor mais suave e aveludado. “Quanto ao processo de destilação, ele é todo feito a partir de canas selecionadas e segue todos os critérios exigidos para a produção de uma cachaça artesanal”, explica.

Nome cheio de significado

O nome segue a tradição dos outros produtos da destilaria e carrega uma história mística por trás. A Tumba da Serpente homenageia um monte localizado no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, que tem uma forma sinuosa semelhante ao animal com a boca aberta.

Dentre as mais diversas explicações arqueológicas, uma das mais curiosas é a história do significado astronômico. Isso porque a cabeça da serpente parece estar alinhada com a posição do sol durante o solstício de verão, enquanto a cauda está alinhada com a saída dele no solstício de inverno.

“O local é conhecido pelas boas vibrações ao ser visitado e é o que desejamos que as pessoas sintam ao provar o nosso destilado”, pontua uma das sócias da Zucchi Destilaria, Julia Alves Patrício.

Aroma suave e sabor intenso

No quesito olfato, o master distiller da Zucchi, Alberto Seibel, descreve a experiência da cachaça como uma mistura dos aromas suaves de cereja, pêssego, e baunilha. Já em relação ao sabor, a Tumba da Serpente “chega à boca de forma intensa, aveludada, com notas de amêndoas, uva passas, frutas vermelhas e chocolate ao leite."

Com garrafas numeradas e um lote limitado, a Tumba da Serpente é um item para colecionadores e bons apreciadores. As vendas iniciaram há uma semana exclusivamente pelo site da Zucchi Destilaria e as primeiras unidades do lotes já foram enviadas para diversos clientes do país.

Zucchi Destilaria

A Zucchi Destilaria tem investido na produção de destilados de qualidade e um dos produtos, o Gin 743, já foi premiado com três medalhas de prata em concursos pelo mundo. Uma em Belo Horizonte, outra no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, na Bélgica, considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo, e a terceira no World Gin Awards 2022 de Londres, na Inglaterra, na categoria London Dry Gin.

Além disso, o rum Anny Bonny também já se tornou um clássico no mercado, principalmente, porque ele consegue combinar muito bem com vários tipos de drinques, como o mojito, que leva suco de limão, e a cuba libre, tradicional mistura de uma dose do destilado com refrigerante sabor de cola.