10 ideias que podem ajudar a salvar o planeta

Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia. Crédito: Shutterstock

O que podemos fazer para ajudar a salvar o planeta? Esta é uma das grandes preocupações da sociedade atual. Repensar o consumo, adotar a carona solidária, investir na educação ambiental e reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem são algumas das iniciativas que podem fazer a diferença.

Pensando em incentivar cada vez mais o debate e propor alternativas, entre os dias 05 e 11 de junho, a Marca Ambiental, maior empresa capixaba em soluções completas para resíduos, promoverá a Semana do Meio Ambiente.

Com o tema “Não use o planeta, reuse”, o evento busca trazer ideias com potencial de gerar transformação no dia a dia dos colaboradores e da sociedade em geral.

E por que não começar esse movimento nas escolas? Uma das principais soluções apontadas pela empresa é tornar as novas gerações mais conscientes. Para isso, além de palestras virtuais, está sendo promovido um Concurso de Redação para 300 alunos de três escolas públicas: a EMEF Teotônio Brandão Vilela, a EMEF Jonas Faria e a CEEFT Itagiba Escobar.

Atividade com crianças de forma lúdica e divertida possibilita o engajamento das novas gerações. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Analista de meio ambiente da Marca, Laís Cavalcante destaca que ações como estas visam a garantir que haja cada vez mais crianças, jovens e adolescentes engajados e capacitados na temática. A profissional se lembra de que ela mesma, aos 12 anos, ganhou um concurso que marcou a sua vida.

“Graças a uma feliz e surpreendente coincidência, ao organizar alguns documentos, encontrei minha redação sobre sustentabilidade que estava emoldurada em um quadro com a logo da Marca Ambiental e com papel produzido em nosso atelier de papel reciclado. Ficamos felizes em transformar esta lembrança tão significativa em oportunidade para marcar positivamente outros alunos.”

Laís Simões Cavalcante, hoje analista de meio ambienta da Marca Ambiental, recebeu prêmio por redação sobre sustentabilidade. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Coordenadora pedagógica da Escola Viva Itagiba Escobar, em Cariacica, Marinalva Conceição de Souza destaca a importância desse tipo de ação para as novas gerações.

“A sustentabilidade é um dos princípios da educação a tempo integral. Aceitamos prontamente o convite para participar do evento. O concurso de redação é um dos estímulos para que se reflita sobre o tema e se repense os hábitos em busca da sustentabilidade.”

Outra ideia implementada pela Marca Ambiental é a carona solidária, uma ação diária capaz de gerar economia, diminuir o trânsito e reduzir as emissões de gases poluentes.

“A empresa incentivará seus colaboradores a adotar ainda mais a prática. Um grupo no WhatsApp será criado e, assim, quem tiver vagas no carro e estiver em uma rota comum poderá oferecer carona”, destaca Laís Cavalcante.

Reciclagem é uma das principais ações para contribuir com a construção de uma sociedade sustentável. Crédito: Gad Monteiro/Marca Ambiental/Divulgação

Durante a Semana do Meio Ambiente, será inaugurado na empresa o painel sustentável, instalado no refeitório, com novas lixeiras, indicando descarte correto, além da oportunidade de realizar o descarte consciente de medicamentos vencidos, pilhas e baterias. Também incentivo ao descarte correto de óleo de cozinha usado. No painel terá indicação de incentivar essa prática mas a troca ocorrerá na Unidade de tratamento desse resíduo.

No evento, haverá, ainda, palestra com o diretor Gustavo Ribeiro, um teatro educativo em todas as unidades operacionais (Cariacica e Serra) para conscientizar os próprios colaboradores sobre as ações da Marca Ambiental, além de Quiz Interativo e outras surpresas. Abaixo, seguem algumas das ideias apresentadas pela Marca Ambiental.

10 IDEIAS QUE PODEM AJUDAR A SALVAR O PLANETA

Descarte consciente Repensar a relação com o meio ambiente, o consumo e as formas de descarte. Recusar a aquisição de bens que não são necessários e desenvolver uma consciência crítica sobre a relação com o consumismo. Reduzir o consumo, ou seja, poupar recursos e o próprio planeta. Reutilizar objetos que seriam descartados, como embalagens ou outros produtos. Reciclar, ou seja, transformar um produto de modo que se torne matéria-prima para outro. Oferecer carona aos colegas de trabalho, num movimento chamado carona solidária. Tornar o tema sustentabilidade cada vez mais conhecido, seja em escolas, ambientes de trabalho, bairros e condomínios. Realizar abordagens lúdicas, como o Quiz Interativo , dinâmicas sobre a temática, para estimular a reflexão. Preservar e cuidar do que já existe, valorizando o meio ambiente. Instalar um painel sustentável em empresas e locais públicos, para incentivar cada vez mais o descarte consciente dos resíduos.

PRESENTES PARA PASSAGEIROS EM CARROS ELÉTRICOS

Os carros elétricos têm se tornado cada vez mais populares pela economia de combustível gerada e por poluir até 70% menos, seja no processo de produção ou já nas ruas, do que os carros convencionais a combustão.

Em 05 de Junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Marca Ambiental em parceria com o V1, o serviço de transporte por aplicativo do Grupo Águia Branca, vai oferecer o Kit Eco Marca a todos os passageiros que viajarem no carro elétrico da empresa (o Chevrolet Bolt). Será oferecido uma planta utilizando o composto orgânico produzido no Parque de Ecoindústrias da Marca Ambiental.

O gerente de marketing do V1, Vinícius Carneiro, destaca a importância da ação para a construção de uma sociedade sustentável. “O compartilhamento de veículos já é uma ideia que pode ajudar o meio ambiente, ainda mais quando se trata de um veículo elétrico. Temos uma relação de longa data com a Marca Ambiental, realizando o descarte consciente do lixo, e estamos animados por realizar mais esta ação em conjunto.”

Visto aérea do parque industrial da Marca Ambiental. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

05/06 (SÁBADO) Ação conjunta com entrega de presentes para passageiros do V1 07/06 (SEGUNDA-FEIRA) Palestra Virtual com o diretor Gustavo Ribeiro 08/06 (TERÇA-FEIRA) Inauguração do Painel Sustentável na Marca Ambiental 09/06 (QUARTA-FEIRA) Ação surpresa nas unidades operacionais da CTR Marca, UBAR e Cribari (Cariacica e Serra) 10/06 (QUINTA-FEIRA) Quiz Interativo – Você está por dentro de tudo que acontece na CTR Marca? 11/06 (SEXTA-FEIRA) Entrega do Prêmio do Concurso de Redação

VOCÊ SABIA?

Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A criação da data marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo.