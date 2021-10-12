Linguiça de frango com partes nobres da ave é lançada no ES

Segundo o diretor comercial Ricardo Valadares, a linguiça da Kajory Alimentos tem somente 6% de gordura, enquanto outros produtos de outras marcas tem acima de 30%. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

Além de compor diferentes pratos na cozinha e ser uma opção prática de aperitivo para se deliciar entre amigos, a linguiça tem seu espaço reservado quando o assunto é churrasco. Pensando em agradar o paladar de um público mais amplo, inclusive aquelas pessoas que não abrem mão de manter a dieta em dia, a Kajory Alimentos oferece uma nova linguiça de frango, produzida com partes inteiras e nobres da ave.

De acordo com diretor comercial da Kajory Alimentos, Ricardo Valadares, o objetivo do novo produto do portfólio do frigorífico capixaba é proporcionar para os consumidores uma opção mais saudável. "A linguiça não é produzida com carne industrial. Ela tem como base a coxa e sobrecoxa desossada, e peito desossado de frango. Tem somente 6% de gordura, enquanto outros produtos de outras marcas tem acima de 30% de gordura", destaca.

No processo de produção, Ricardo Valadares explica que cada parte do frango usada na linguiça é separada e pesada. Logo após, toda a carne passa por um processo de moagem, onde essa massa é pesada novamente.

Após esse processo, a carne é levada para um misturador e a massa da linguiça é batida com tempero por três minutos. "É utilizado o mínimo de sal, apenas para realçar o sabor. Para finalizar, o produto entra para o processo de enchimento dos envoltórios, através de uma máquina de pressão de ar. Depois de cheia, pesada, embalada e mantida na temperatura ideal, a linguiça é comercializada", detalha Ricardo Valadares.

VERSATILIDADE

Recheada com cortes nobres do frango, a linguiça se destaca pelo sabor diferenciado. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

Uma das vantagens de incluir a linguiça na alimentação é a versatilidade do embutido, que pode ser servido como acompanhamento, na farofa, em algum molho ou até mesmo como recheio de um prato principal. Além disso, ela pode ser feita frita, assada, em fritadeira elétrica sem óleo, enfim, da forma que quem estiver liderando a cozinha achar melhor.

"Para pessoas que possuem alguma restrição alimentar, é importante ressaltar que o envoltório da linguiça de frango fina é ovina, e da linguiça de churrasco é suína", destaca Ricardo Valadares.

RECEITA PRÁTICA

Geralmente, quando pensamos em usar a linguiça em alguma refeição, as ideias nos levam a incluir o embutido em um almoço ou jantar. Mas que tal dar uma inovada no lanche da tarde? Confira abaixo um passo a passo prático e delicioso que, segundo Ricardo Valadares, é sucesso entre os consumidores:

Além das principais refeições, a linguiça de frango da Kajory Alimentos é ideal para preparo de lanches. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

Panini de linguiça de frango (serve uma porção)

Ingredientes:

Pão ciabatta focaccia, ou um pão à gosto.

200g de muçarela de búfala

4 ou 5 unidades de tomate cereja.

Temperos à gosto, como: rúcula, alface, e até manjericão. Misture conforme seu paladar mandar.

150g de linguiça de frango fina ou de linguiça grossa em rodelas.

Modo de preparo:

Coloque o molho conforme suas preferências, pode ser: mostarda dijön, ketchup original ou de goiabada, maionese, vale também até um molhinho de alho. Se você busca algo mais leve, um agridoce cai super bem, como mostarda e mel, uma misturinha que não tem erro.

Como fazer:

Corte o pão, e separe as bandas.

Coloque o molho, a muçarela, temperos e tomates, e por fim a linguiça.

Leve em uma misteira ou em uma frigideira e espere até dourar. O ponto é quando você perceber que o queijo derreteu.

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