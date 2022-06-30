Cobertura de rede de esgoto chega a 90% em 7 anos na Serra

O município da Serra alcançou a meta do Novo Marco Legal do Saneamento Básico com mais de 10 anos de antecedência Crédito: ETE Manguinhos/Divulgação

O município da Serra vive uma mudança de patamar quando se fala em saneamento básico. Em 2015, a cobertura de esgoto disponível para seus 527 mil habitantes era de 58% e, em 2022, já ultrapassa os 90%.

Este número expressivo possibilitou que a cidade alcançasse a meta do Novo Marco Legal do Saneamento Básico com mais de 10 anos de antecedência. Ele previa que os municípios atingissem o índice de 90% de cobertura até 2033.

“A Serra está se aproximando na universalização que é a disponibilização de rede de esgoto disponível para ao menos 95% dos cidadãos”, destaca Justino Brunelli, diretor-presidente da Aegea ES, uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país, que coordena a concessionária de saneamento Ambiental Serra. Ela atua em Parceria Público Privada (PPP) com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

A Parceria Público Privada (PPP) já investiu R$ 355 milhões em redes coletoras, melhorias de Estações de Tratamento (ETEs) e em outras atividades. A Serra passou de 74 mil para 148 mil imóveis conectados à rede de esgoto em apenas sete anos da Ambiental Serra, uma efetividade de mais de 100%.

Serra já tem 90% de cobertura de esgoto, mas cerca de 25 mil imóveis têm a rede disponível e ainda não estão conectados. Crédito: Divulgação/ Ambiental Serra

A empresa conta com cerca de 500 funcionários, a maioria cidadãos serranos, além de gerar empregos indiretos. Para os próximos anos, a expectativa, segundo Brunelli, é que ainda mais moradores sejam contemplados com a rede de coleta de esgoto, universalizando seu acesso.

“Sem dúvidas o principal investimento nos próximos anos em esgotamento sanitário será a construção das novas Estações de Tratamento de Esgoto. Nosso contrato prevê que as novas ETE´s estejam operando a partir de janeiro de 2025 e neste momento aguardamos a aprovação e liberação dos órgãos ambientais competentes para iniciarmos as obras”, ressalta.

DESAFIOS PRONTOS PARA SEREM SUPERADOS

Justino Brunelli lembra que ainda há um caminho a ser percorrido na Serra, principalmente a fim de contornar desafios como a ocupação desordenada e os imóveis que têm a rede disponível, mas ainda não estão conectados: eles somam cerca de 25 mil.

“Serra é uma cidade com mais 460 anos e seu crescimento rápido e desordenado levou a um custo alto no que diz respeito ao meio ambiente. Sempre que temos oportunidade reforçamos que nós, da Ambiental Serra, estamos aqui há apenas 7 anos e sozinhos não temos como solucionar um problema foi gerado há tanto tempo. Além disso, nossa atribuição é limitada e precisamos contar com os outros órgãos também responsáveis por este tema”, destaca o diretor, que completa: