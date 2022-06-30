Cobertura de rede de esgoto chega a 90% em 7 anos na Serra

O município da Serra vive uma mudança de patamar quando se fala em saneamento básico. Em 2015, a cobertura de esgoto disponível para seus 527 mil habitantes era de 58% e, em 2022, já ultrapassa os 90%.
Este número expressivo possibilitou que a cidade alcançasse a meta do Novo Marco Legal do Saneamento Básico com mais de 10 anos de antecedência. Ele previa que os municípios atingissem o índice de 90% de cobertura até 2033.
“A Serra está se aproximando na universalização que é a disponibilização de rede de esgoto disponível para ao menos 95% dos cidadãos”, destaca Justino Brunelli, diretor-presidente da Aegea ES, uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país, que coordena a concessionária de saneamento Ambiental Serra. Ela atua em Parceria Público Privada (PPP) com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
A Parceria Público Privada (PPP) já investiu R$ 355 milhões em redes coletoras, melhorias de Estações de Tratamento (ETEs) e em outras atividades. A Serra passou de 74 mil para 148 mil imóveis conectados à rede de esgoto em apenas sete anos da Ambiental Serra, uma efetividade de mais de 100%.
A empresa conta com cerca de 500 funcionários, a maioria cidadãos serranos, além de gerar empregos indiretos. Para os próximos anos, a expectativa, segundo Brunelli, é que ainda mais moradores sejam contemplados com a rede de coleta de esgoto, universalizando seu acesso.
“Sem dúvidas o principal investimento nos próximos anos em esgotamento sanitário será a construção das novas Estações de Tratamento de Esgoto. Nosso contrato prevê que as novas ETE´s estejam operando a partir de janeiro de 2025 e neste momento aguardamos a aprovação e liberação dos órgãos ambientais competentes para iniciarmos as obras”, ressalta.
DESAFIOS PRONTOS PARA SEREM SUPERADOS
Justino Brunelli lembra que ainda há um caminho a ser percorrido na Serra, principalmente a fim de contornar desafios como a ocupação desordenada e os imóveis que têm a rede disponível, mas ainda não estão conectados: eles somam cerca de 25 mil.
“Serra é uma cidade com mais 460 anos e seu crescimento rápido e desordenado levou a um custo alto no que diz respeito ao meio ambiente. Sempre que temos oportunidade reforçamos que nós, da Ambiental Serra, estamos aqui há apenas 7 anos e sozinhos não temos como solucionar um problema foi gerado há tanto tempo. Além disso, nossa atribuição é limitada e precisamos contar com os outros órgãos também responsáveis por este tema”, destaca o diretor, que completa:
“Nosso objetivo para os próximos anos é que sejamos reconhecidos como uma empresa que está na Serra para juntar forças na recuperação do meio ambiente da cidade. Se queremos um meio ambiente melhor para as futuras gerações, nós, prefeitura municipal, sociedade civil organizada e a população em geral precisamos estar cientes que cada um de nós temos nossos direitos e nossas obrigações”, finaliza.