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Decisão da Justiça

Prefeitura inicia demolição de quiosque na Praia de Itaparica

O serviço de demolição no quiosque Rei da Praia, conhecido como Rosi's Mar, em Vila Velha, será concluído na próxima segunda-feira (4). Ao todo, os 46 quiosques da orla de Itaparica e Itapuã serão demolidos e darão lugar a 20 novas estruturas

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 12:41

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 nov 2019 às 12:41
Prefeitura inicia demolição de quiosque na orla de Itaparica Crédito: Vitor Jubini
Depois de muitos entraves e batalhas judiciais, começou na manhã desta sexta-feira (1º) a demolição do primeiro quiosque da orla de Itaparica, em Vila Velha. Por volta das 10h30, os primeiros operários da empresa responsável pela demolição iniciaram os trabalhos de retirada de peças e desmontagem no quiosque Rei da Praia, que por muitos anos era chamado de Rosi's Mar. Na próxima segunda-feira (4), a demolição será concluída com a utilização de máquinas e outros equipamentos.
Ao todo, os 46 quiosques da orla de Itaparica e Itapuã serão demolidos e darão lugar a 20 novos estabelecimentos. Os quiosqueiros atuais poderão participar da licitação dos novos quiosques.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "a requalificação da orla de Itapuã e Itaparica, com a demolição e construção de novos quiosques padronizados, atende a uma decisão da Justiça Federal, após ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal".
A nota diz ainda que a demolição foi iniciada nesta sexta-feira, "seguindo rigorosamente a determinação judicial. A empresa contratada por meio de licitação para executar o serviço chegou ao local às 8h para trabalhar no canteiro de obras, segundo a prefeitura. Às 10h30, foi iniciada a demolição manual do quiosque Rei da Praia
"A demolição com retroescavadeira e caminhão basculante só ocorrerá a partir de segunda-feira (4). A licitação para os novos concessionários, ocorrida no último dia 23, segue em fase de análise para a habitação dos concorrentes. A expectativa de conclusão desta é final de novembro deste ano. Já a requalificação da orla deve ser concluída até agosto de 2020", conclui a nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Vila Velha.

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