Prefeitura inicia demolição de quiosque na Praia de Itaparica

Prefeitura inicia demolição de quiosque na orla de Itaparica Crédito: Vitor Jubini

Depois de muitos entraves e batalhas judiciais, começou na manhã desta sexta-feira (1º) a demolição do primeiro quiosque da orla de Itaparica, em Vila Velha . Por volta das 10h30, os primeiros operários da empresa responsável pela demolição iniciaram os trabalhos de retirada de peças e desmontagem no quiosque Rei da Praia, que por muitos anos era chamado de Rosi's Mar. Na próxima segunda-feira (4), a demolição será concluída com a utilização de máquinas e outros equipamentos.

Ao todo, os 46 quiosques da orla de Itaparica e Itapuã serão demolidos e darão lugar a 20 novos estabelecimentos. Os quiosqueiros atuais poderão participar da licitação dos novos quiosques.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "a requalificação da orla de Itapuã e Itaparica, com a demolição e construção de novos quiosques padronizados, atende a uma decisão da Justiça Federal, após ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal".

A nota diz ainda que a demolição foi iniciada nesta sexta-feira, "seguindo rigorosamente a determinação judicial. A empresa contratada por meio de licitação para executar o serviço chegou ao local às 8h para trabalhar no canteiro de obras, segundo a prefeitura. Às 10h30, foi iniciada a demolição manual do quiosque Rei da Praia