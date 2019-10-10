Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca

Maior onda do Brasil este ano foi surfada em Vila Velha

Segundo informações do perfil Gigantes de Nazaré no Instagram, as ondas foram medidas pelo oceanógrafo físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Douglas Nemes, com o apoio do surfista de onda gigantes Carlos Burle e do staff do Prêmio.

O Prêmio Gigantes do Brasil elegeu a maior onda surfada no Brasil na temporada de 2019. Além disso, também foi disponibilizada uma premiação financeira e uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré, desafio internacional de tow-in no lendário pico português.