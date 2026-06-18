Atacante sai do banco para mudar o jogo com 2 gols, e Suíça goleia a Bósnia

A Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1, nesta quinta-feira (18), em partida válida disputada em Inglewood, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. O atacante Johan Manzambi entrou no segundo tempo, mudou a partida e furou a retranca adversária ao marcar com menos de três minutos em campo.
O camisa 9 aproveitou a falha da defesa da Bósnia em afastar um cruzamento e superou o goleiro Vasilj. Em seguida, Vargas marcou o segundo para a Suíça, e Manzambi deixou mais um no fim para decretar a vitória. A Bósnia fez o gol de honra com Mahmic, nos acréscimos, e Xhaka transformou em goleada suíça com mais um.
O jogo
A Suíça abriu o placar aos 28 minutos do 2º tempo. Vargas arrancou pela esquerda e cruzou. A defesa da Bósnia afastou, e Manzambi acertou um forte chute sem deixar a bola cair. Vasilj até desviou, mas a bola morreu no fundo da rede. Depois, quase marcou mais um, mas foi parado com falta por Muharemovic, que foi expulso no lance
Mais um dele. Aos 44 minutos, Vargas arrancou de novo pela esquerda e tocou rasteiro para trás. Manzambi chegou batendo e marcou seu segundo gol na partida.
Mahmic diminuiu para a Bósnia em um golaço. Aos 47 minutos, ele pegou o rebote e bateu de primeira. A finalização pegou muita força, e Kobel não conseguiu defender. Xhaka, capitão da Suíça, cobrou pênalti e transformou a vitória em goleada. O camisa 10 bateu colocado no cantinho esquerdo de Vasilj e fez o quarto gol suíço.
A Suíça agora lidera o Grupo B, com quatro pontos. A Bósnia tem um ponto e ainda sonha com a classificação. Canadá e Qatar se enfrentam ainda nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília).
Suíça e Bósnia saíram da primeira rodada com empate. Os suíços ficaram no 1 a 1 com o Qatar após sofrerem um gol nos acréscimos, enquanto os bósnios também saíram na frente contra o Canadá, mas cederam a igualdade no fim.
A rodada final do Grupo B está marcada para a próxima quarta-feira (24). A Suíça encara o anfitrião Canadá, em Vancouver, às 16h (de Brasília). A Bósnia terá o Qatar pela frente, no mesmo horário, em Seattle (EUA).