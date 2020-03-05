Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no ES

O Ministério da Saúde confirmou, na tarde desta quinta-feira (05), o primeiro caso de paciente contaminado com coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo: é uma mulher de 37 anos que fez viagem para a Itália. A paciente chegou ao Estado no dia 20 de fevereiro. Dois dias depois, começou a ter os sintomas da doença; e no dia 24 fevereiro ela procurou atendimento médico.
De acordo com Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a capixaba tem um quadro leve da doença e apresenta sintomas como febre e coriza. Os familiares dela estão sendo acompanhados, mas seguem sem isolamento e só passarão por procedimentos caso apresentem os sintomas das doenças. O município onde a paciente mora não foi divulgado por causa do sigilo médico, segundo a Sesa.
RISCO DE TRANSMISSÃO
A contagem dos 14 dias do período de transmissão da doença começa a partir da apresentação dos sintomas por parte do paciente. No caso da capixaba, esse intervalo de tempo já está na reta final. As pessoas que tiveram contato com ela durante esses dias estão sendo acompanhadas.
NO BRASIL
No Brasil, agora, são oito casos confirmados de pessoas com a doença e 638 casos suspeitos são monitorados. No Espírito Santo, outros quatro casos estão sendo apurados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) no último boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (03).
No Rio de Janeiro também foi registrado um caso de paciente com coronavírus confirmado. Os outros seis pacientes infectados são de São Paulo.
O Ministério da Saúde também divulgou que foi registrado o primeiro caso de transmissão local dentro do país, ou seja, de pessoa doente que viajou para país com epidemia e teve contato com outra pessoa aqui no Brasil.
OS CUIDADOS
Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão
Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização
Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
Não compartilhar objetos de uso pessoal
Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado
Utilizar lenço descartável para higiene nasal