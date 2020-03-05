Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no ES

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS - Center for Desease Control and Prevention Crédito: Center for Desease Control and Prevention

De acordo com Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a capixaba tem um quadro leve da doença e apresenta sintomas como febre e coriza. Os familiares dela estão sendo acompanhados, mas seguem sem isolamento e só passarão por procedimentos caso apresentem os sintomas das doenças. O município onde a paciente mora não foi divulgado por causa do sigilo médico, segundo a Sesa.

RISCO DE TRANSMISSÃO

A contagem dos 14 dias do período de transmissão da doença começa a partir da apresentação dos sintomas por parte do paciente. No caso da capixaba, esse intervalo de tempo já está na reta final. As pessoas que tiveram contato com ela durante esses dias estão sendo acompanhadas.

NO BRASIL

No Brasil, agora, são oito casos confirmados de pessoas com a doença e 638 casos suspeitos são monitorados. No Espírito Santo, outros quatro casos estão sendo apurados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) no último boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (03).

No Rio de Janeiro também foi registrado um caso de paciente com coronavírus confirmado. Os outros seis pacientes infectados são de São Paulo.

O Ministério da Saúde também divulgou que foi registrado o primeiro caso de transmissão local dentro do país, ou seja, de pessoa doente que viajou para país com epidemia e teve contato com outra pessoa aqui no Brasil.

OS CUIDADOS

Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão

Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização

Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos de uso pessoal

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado