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Logos Hope no ES: maior livraria flutuante do mundo terá até teatro

Durante o período que ficar atracado em Vitória, navio terá duas sessões do espetáculo "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, em seu teatro

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 15:09

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

09 out 2019 às 15:09
O navio Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação
A partir desta quinta-feira (10), a Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - será aberta para visitação do público. Além da experiência literária, com a oferta de mais de 100 mil obras, o navio terá outro atrativo para os visitantes: um espetáculo teatral.
Ex-detento e amigo são alvos de emboscada na saída de presídio do ES
A peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português no teatro dentro da embarcação. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.
Os capixabas terão até o dia 20 deste mês para conhecer o Logos Hope. Ele ficará atracado no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, e as visitações acontecem das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Às segunda-feiras, o navio não opera para os visitantes.
Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.

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