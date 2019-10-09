Logos Hope no ES: maior livraria flutuante do mundo terá até teatro

O navio Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

A partir desta quinta-feira (10), a Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - será aberta para visitação do público. Além da experiência literária, com a oferta de mais de 100 mil obras, o navio terá outro atrativo para os visitantes: um espetáculo teatral

Your browser does not support the audio element. Ex-detento e amigo são alvos de emboscada na saída de presídio do ES

A peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português no teatro dentro da embarcação. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.

Os capixabas terão até o dia 20 deste mês para conhecer o Logos Hope. Ele ficará atracado no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, e as visitações acontecem das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Às segunda-feiras, o navio não opera para os visitantes.