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Livraria flutuante

Logos Hope no ES: livraria flutuante atraca em Vitória

A visitação começa nesta quinta-feira (10) e vai até o dia 20 de outubro (das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos). Entrada custa R$ 5

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 06:53

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

10 out 2019 às 06:53
Navio Logos Hope atraca em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Maior livraria flutuante do mundo, o navio Logos Hope chegou ao Porto de Vitória nesta quarta-feira. Por volta das 14h30, a embarcação fez a manobra de atracação na baía de Vitória e chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.
Logos Hope no ES - livraria flutuante atraca em Vitória
Com mais de 100 mil exemplares, a embarcação agora faz o últimos acertos para receber os capixabas. A visitação começa nesta quinta-feira (10), e vai até o dia 20 de outubro (das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos). Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.
Além da experiência literária, o navio terá outro atrativo para os visitantes: um espetáculo teatral. A peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português no teatro dentro da embarcação. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.
LOGOS HOPE, MAIOR LIVRARIA FLUTUANTE DO MUNDO, EM VITÓRIA (ES)
Local: Porto de Vitória (Codesa - Av. Getúlio Vargas, 556, Centro de Vitória)
Data: aberto para visitação de 10 a 20 de outubro de 2019, em horários pré-definidos e sem funcionamento aos domingos
Ingressos: a entrada no navio custa R$ 5 para entrar, com isenção de taxa para crianças abaixo de 12 anos e idosos com mais de 65 - Vendas na bilheteria do local; a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com
ESPETÁCULO "O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA
Quando: dias 13 e 20 de outubro
Horário: 19h
Ingressos: a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com
Informações: nas redes sociais da Logos Hope

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