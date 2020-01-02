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CHUVA NO ES

Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu o aviso que se estende de zero hora às 23h59 desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 15:07

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 jan 2020 às 15:07
O segundo dia do ano começou com temporal e muitos alagamentos em Belo Horizonte, capital mineira. Este cenário pode cruzar a fronteira e também se repetir em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para tempestades com raios, queda de granizo e chuvas intensas para todo o Estado.
Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES
O aviso de atenção é classificado pelo Inpe com risco moderado para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos citados para o período de zero hora às 23h59 desta quinta-feira.
Além do Espírito Santo, também constam na área em alerta parte do território de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, todo o Rio de Janeiro e Sul da Bahia.
>Primeiros dias de 2020 devem ter pancadas de chuva no ES
>Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral capixaba

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