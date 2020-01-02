O segundo dia do ano começou com temporal e muitos alagamentos em Belo Horizonte, capital mineira. Este cenário pode cruzar a fronteira e também se repetir em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para tempestades com raios, queda de granizo e chuvas intensas para todo o Estado.

Your browser does not support the audio element. Inpe alerta para temporal com riscos de granizo e raios no ES

O aviso de atenção é classificado pelo Inpe com risco moderado para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos citados para o período de zero hora às 23h59 desta quinta-feira.