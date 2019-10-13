ES vai obrigar novos prédios públicos a ter estrutura para energia solar

Parque para geração de energia solar Crédito: Pixabay | mrganso

O governo do Espírito Santo vai assinar um decreto na segunda-feira (14) que obriga que os novos prédios que forem construídos pela administração do Estado tenham a estrutura necessária para a instalação de placas solares para a geração de energia.

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“Esse é o marco de uma política pública de ampliação da energia fotovoltaica no Estado. Os prédios a serem construídos deverão ter a estrutura necessária para a instalação do sistema”, explicou.

Além deste decreto, o governo estadual também planeja criar, possivelmente por meio de concessões, parques solares nas fazendas do Incaper. A proposta é que por meio desses parques solares todos os prédios públicos sejam autossuficientes em energia.

EVENTO

A assinatura do decreto vai acontecer durante o 11º Fenergia - Fórum Capixaba de Energia. O evento vai tratar das oportunidades e investimentos previstos a partir do novo modelo de regulação do mercado de gás.