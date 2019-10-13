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ES vai obrigar novos prédios públicos a ter estrutura para energia solar

Governo do Estado vai assinar decreto que, no entanto, não obriga a instalação das placas, nem a adequação dos prédios que já foram construídos

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 13:45

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

13 out 2019 às 13:45
Parque para geração de energia solar Crédito: Pixabay | mrganso
O governo do Espírito Santo vai assinar um decreto na segunda-feira (14) que obriga que os novos prédios que forem construídos pela administração do Estado tenham a estrutura necessária para a instalação de placas solares para a geração de energia.
Governo vai obrigar novos prédios públicos a ter estrutura para energia solar
O decreto não obriga, por sua vez, a instalação das placas, nem a adequação dos prédios que já foram construídos, segundo informa o diretor geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), Munir Abud de Oliveira. A intenção de usar a energia solar foi anunciada como plano do governo em agosto.
“Esse é o marco de uma política pública de ampliação da energia fotovoltaica no Estado. Os prédios a serem construídos deverão ter a estrutura necessária para a instalação do sistema”, explicou.
Além deste decreto, o governo estadual também planeja criar, possivelmente por meio de concessões, parques solares nas fazendas do Incaper. A proposta é que por meio desses parques solares todos os prédios públicos sejam autossuficientes em energia.
EVENTO
A assinatura do decreto vai acontecer durante o 11º Fenergia - Fórum Capixaba de Energia. O evento vai tratar das oportunidades e investimentos previstos a partir do novo modelo de regulação do mercado de gás.
Participarão do Fórum representantes da Petrobras, da Empresa de Pesquisa Energética, EDP, do governo estadual, da ES Gás, e outras empresas do setor.
> BR Distribuidora pode vender as ações da ES Gás

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