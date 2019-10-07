Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleições 2020

Eleição de Vitória terá campo aberto pela disputa do poder

O prefeito Luciano Rezende concluirá o seu segundo mandato à frente do Executivo da Capital. A um ano do pleito, cerca de 10 nomes já se colocam para a corrida eleitoral

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 12:15

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

07 out 2019 às 12:15
Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Com o fim do segundo mandato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania, antigo PPS), a próxima disputa pela Prefeitura de Vitória marcará o início de um novo ciclo. O atual administrador tem o sucessor preferido, o deputado estadual e correligionário Fabrício Gandini. Mas outros atores políticos veem no pleito a melhor oportunidade para superar o grupo de Luciano e, hoje, a um ano da eleição, não faltam opositores ensaiando candidaturas.
Eleição de Vitória terá campo aberto pela disputa do poder
Muitas dessas candidaturas, é verdade, são balões de ensaio. Os políticos se apresentam como pré-candidatos a prefeito em busca apenas de serem lembrados como relevantes no processo. Lá na frente, tendem a abrir mão da disputa em troca de uma boa colocação em alguma chapa ou por barganha na administração do grupo vencedor.
>Polarização de 2018 e exigência maior devem marcar eleições de 2020
Ressalva feita, eis os possíveis candidatos - ao menos aqueles que se dizem ou são lembrados dessa forma por vários dirigentes partidários consultados. A lista, hoje, passa dos dez nomes.
>Legislação e gastos: veja as mudanças para as eleições de 2020
CONFIRA A LISTA
1 - Fabrício Gandini (Cidadania)
Apoiado por Luciano Rezende, o deputado estadual é o candidato da continuidade. É a única candidatura dada, hoje, como certa.
2 - Amaro Neto (PRB)
O hoje deputado federal concorreu à Prefeitura de Vitória em 2016, quando Luciano Rezende foi reeleito. Pode concorrer na Capital ou em outra cidade no ano que vem. A indefinição dele trava outras definições.
3 - Sérgio Sá (PSB)
Vice-prefeito de Vitória, ele é o candidato do PSB, partido do governador Renato Casagrande. Embora a sigla seja aliada ao Cidadania, setores da agremiação defendem o lançamento de Sá apesar de Gandini.
4 Sergio Majeski (PSB)
É do PSB, mas está longe de ser o preferido do partido. Não tem relação azeitada com a cúpula partidária e não deve ser o escolhido para concorrer. É possível que ele mude de partido e se lance na disputa.
5 - Lorenzo Pazolini (sem partido)
Delegado da Polícia Civil, está no primeiro mandato de deputado estadual. Na Assembleia, seus movimentos são interpretados como pré-eleitorais, de olho na Prefeitura de Vitória. É crítico dos governos estadual e municipal.
6 - Mazinho dos Anjos (PSD)
Faz oposição a Luciano Rezende na Câmara de Vitória. Ele diz que se movimenta com alguns grupos na elaboração de projetos para a cidade. O diretório nacional do partido pretende lançar candidatos nas capitais.
7 - Cleber Félix (PP)
É o presidente da Câmara de Vitória. A chegada dele ao posto marcou a derrota do grupo de Luciano Rezende na disputa pelo Poder Legislativo. É outro que anuncia-se como pré-candidato. O lançamento dele, hoje, também é um desejo do partido.
8 - Namy Chequer (PCdoB)
Ex-vereador de Vitória por cinco mandatos, é mais um pré-candidato a prefeito da Capital. O partido considera que o lançamento dele pode ser útil para a chapa de vereadores.
9 - PSL
O partido de Bolsonaro não tem um candidato definido para Vitória, mas estuda concorrer. O bolsonarismo pode, portanto, exercer influência no pleito, talvez até no segundo turno.
10 - Outros partidos
Alguns têm alta vontade de lançar candidatos. Entre eles, MDB, PT, PSOL, Novo e Rede. O mercado político não considera altamente competitivos os possíveis nomes dessas agremiações, mas elas podem concorrer para marcar posição.
SITUAÇÃO DOS CANDIDATOS
Apesar da relevância de ter sido o deputado mais votado em 2018, Majeski pode não ter espaço no partido para disputar a prefeitura. É que ele não é o do PSB "raiz" nem tem a predileção desse grupo, ao contrário do que ocorre com Sérgio Sá (PSB), vice-prefeito de Vitória. Se tiver o sonho de comandar a Capital, Majeski pode se ver obrigado a mudar de partido, o que lhe custaria o resto do mandato na Assembleia Legislativa.
Candidato da situação e único a se apresentar abertamente como pré-candidato, Gandini vai à disputa com prós e contras. Tem a máquina da prefeitura na qual trabalhou como secretário para naturalmente empurrá-lo e pode se apresentar como sócio das realizações de Luciano. Por outro lado, poderá ser associado aos erros da gestão que, após oito anos, acumula seus desgastes.
O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), por exemplo, aposta nos ventos de renovação. "Dependendo da minha vontade e da vontade do partido, sou candidato. Temos um cenário propício para a renovação. Estou construindo com um grupo um projeto para Vitória", diz o parlamentar.
Com olhos na sucessão de 2020, o atual prefeito já começou a usar uma narrativa. Luciano tem convocado aliados para "defender a cidade de ameaças", em referência a opositores. Esses adversários reagem ao argumento dizendo que a provocação é sinal de preocupação com o desempenho de Gandini frente aos demais.
Fabrício Gandini endossa a narrativa dizendo que um prefeito sem capacidade de gestão pode, sim, ser uma ameaça. O pré-candidato vende-se como o candidato da continuidade.
"Conseguimos financiamentos, para planos pactuados com a cidade que não podemos parar. É mais de meio bilhão de reais para transformar a cidade em uma cidade mais igual. Teremos vantagem de não parar o plano", comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados