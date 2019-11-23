Na Darly Santos, buraco toma boa parte da pista nas proximidades de escola Crédito: Adalberto Cordeiro

Com as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias, eles voltaram. Os buracos estão presentes em avenidas e rodovias que cortam a região metropolitana e os motoristas precisam estar atentos para evitar acidentes e danos a seus veículos. Em uma rápida circulada por vias importantes neste sábado (23), difícil passar por algum local sem observar o asfalto esburacado e cheio de desníveis.

Em Vitória, por exemplo, há buracos nas Avenidas Vitória, no Horto, e Elias Miguel, na Vila Rubim. Em Cariacica, ao longo da BR 262, eles também prejudicam quem passa na rodovia: em frente ao Shopping Moxuara, uma cratera impede que os motoristas usem a pista lateral.

Your browser does not support the audio element. Depois da chuva, buracos para todo lado nas pistas da Grande Vitória

No município de Vila Velha, a Rodovia Darly Santos está com vários trechos com buracos, exigindo que os motoristas usem uma ou outra pista para se desviar do perigo. O problema também é visível ao longo da Avenida Carlos Lindenberg.

Adeir de Oliveira Arruda trabalha em oficina às margens da BR 262 e tem muito serviço de reparo de veículos devido aos buracos Crédito: Adalberto Cordeiro

Adeir de Oliveira Arruda, 41 anos, trabalha como alinhador em uma oficina na BR 262. Ele destaca que, nesta época do ano, a demanda costuma aumentar nos serviços do estabelecimento, muito em função das chuvas. “Rodas empenadas, suspensão prejudicada e problemas na barra de direção dos carros são alguns dos problemas que sempre costumam chegar”, relaciona.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela Darly Santos, informou, por meio da assessoria, que iniciou nesta sexta-feira (22) a operação tapa-buracos para garantir o tráfego de veículos. "O trabalho prosseguirá pelos próximos dias, com o objetivo de reparar, o mais rápido possível, os danos em nossas rodovias", diz a nota.

A assessoria da Prefeitura de Vitória diz que equipes da Central de Serviços estão nas principais vias da cidade, como as Avenidas Vitória e Elias Miguel, aplicando asfalto a frio nos buracos e outras falhas do asfalto provocadas pelas chuvas. "O trabalho começou nas primeiras horas deste sábado (23) e se estenderá por todo o fim de semana, de modo a preparar as vias para o trânsito mais pesado a partir de segunda-feira (25)."