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Violência em Vitória

Casagrande garante reforço de segurança no entorno do Sambão do Povo

O governador afirmou que efetivo será reforçado dentro e no entorno do local onde acontece o segundo dia dos desfiles do Carnaval de Vitória nesta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 21:45

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

14 fev 2020 às 21:45
Em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande passou uma mensagem tranquilizadora à população e garantiu que o Carnaval de Vitória, que continua na noite desta sexta-feira (14), terá segurança reforçada. Ele afirmou que os ataques de criminosos ocorreram em um local restrito da cidade.
"A população vai ter segurança. Lógico que, qualquer lugar que a gente vá, sempre tem que ter cuidado, mas o que aconteceu foi em uma região restrita da cidade. O policiamento estará presente na área do Sambão, no entorno do Sambão, nos outros bairros da região metropolitana. Estamos trabalhando para que a sociedade tenha esta tranquilidade", disse o governador. 
Casagrande também enalteceu a atuação das polícias Civil e Militar durante e depois dos ataques promovidos por criminosos em diversos pontos da Capital. Segundo ele, a presença das forças policias demonstrou a "força do Estado".
"A polícia atuou isolando a área, um trabalho intenso para que a gente pudesse chegar no fim do dia com uma situação mais estabilizada. Os policiais trabalharam muito. Essa realidade de ataque em vias públicas, a carros e pessoas, não é a primeira vez que acontece e vocês viram a força com a qual a polícia atuou, dando segurança aos capixabas, mostrando a força do Estado", finalizou.

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