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Vídeos: carreta tomba na BR 101 na Serra

Uma faixa no sentido Fundão ficou interditada, sendo liberada somente na madrugada deste domingo (7)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2021 às 13:26

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 13:26

Acidente com carreta na Serra Crédito: Reprodução
Uma carreta que transportava chapas de granito saiu da pista, na BR 101, e tombou, no quilômetro 264, por volta das 23 horas deste sábado (6). O acidente aconteceu na  na altura do bairro Taquara I.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi socorrido elevado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUA), em Vitória. O estado de saúde dele não foi informado.
Ainda com informações da PRF, uma faixa no sentido Fundão precisou ser interditada sendo totalmente liberada somente às 4h15, já madrugada deste domingo (7).

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