Vídeos: carreta tomba na BR 101 na Serra

Uma carreta que transportava chapas de granito saiu da pista, na BR 101, e tombou, no quilômetro 264, por volta das 23 horas deste sábado (6). O acidente aconteceu na na altura do bairro Taquara I.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi socorrido elevado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUA), em Vitória. O estado de saúde dele não foi informado.
Ainda com informações da PRF, uma faixa no sentido Fundão precisou ser interditada sendo totalmente liberada somente às 4h15, já madrugada deste domingo (7).