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Em cruzamento

Vídeo mostra acidente fatal entre carro e moto no Centro de Vila Velha

Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na Rua Castelo Branco; não há informações sobre a identificação do motociclista que foi a óbito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 18:15

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 18:15

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um motociclista, de 50 anos, colide com um carro e acaba arrastado em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (27), no cruzamento entre a Rua Castelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha. Ele acabou morrendo no local. 
Polícia Militar afirmou que foi acionada por volta das 7h40 para verificar a colisão. No local, os policiais constataram que o motociclista já estava morto, e a perícia foi acionada. O proprietário do carro, de 68 anos, disse aos militares que passava pelo cruzamento quando foi atingido pelo motociclista, mas não sabia dizer com exatidão para quem estava aberto o semáforo. 
O motorista foi encaminhado para acolhimento em uma Unidade de Saúde da região devido ao seu estado emocional. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, após atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
Motociclista morre em acidente de moto em Vila Velha
A moto foi atingida pelo veículo e o motociclista não resistiu aos ferimentos Crédito: Fabrício Christi
Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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