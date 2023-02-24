Vídeo: homem é atropelado por jovem de moto em acidente em Alegre

Um homem de 59 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na Rua Doutor Wanderley, no Centro de Alegre , na Região Sul do Espírito Santo , na manhã desta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Militar , o motociclista envolvido no acidente tem 23 anos e disse que um caminhão atrapalhou a visão dele. No vídeo acima é possível quando o atropelamento acontece.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram que o homem atravessa a via correndo, em um local que não possui faixa de pedestre, e acaba atingido pela moto. Com o impacto, ele caí no chão e é amparado por uma mulher. O motociclista logo volta ao local para também prestar apoio.

O local fica próximo à Praça Pico da Bandeira, ponto de grande circulação na cidade. De acordo com a PM, a equipe recebeu a informação do acidente e prosseguiu ao Pronto Atendimento (PA) de Alegre, onde havia dado entrada a vítima do atropelamento.

Segundo os policiais, o homem atingido é funcionário da prefeitura local. Ele contou para a corporação que não se lembrava do acidente e disse que prosseguia a pé para a praça a fim de avaliar as condições de um terreno com possíveis focos de dengue.

O motociclista, de 23 anos, prestou atendimento e acompanhou a vítima ao PA. O jovem contou que conduzia a motocicleta em direção à Praça Seis de Janeiro, quando um caminhão saiu de uma via transversal, cobrindo totalmente a visão dele, instantes antes do atropelamento.