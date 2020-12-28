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Incêndio

Vídeo: carro pega fogo na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na Serra

De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas do incêndio

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 18:23
Carro pega fogo na Serra
Carro pegou fogo no bairro Civit II, na Serra, na tarde desta segunda-feira (28). Crédito: Ouvinte/ CBN
Um carro pegou fogo no bairro Civit II, na Serra, na tarde desta segunda-feira (28). De acordo com informações de ouvintes da Rádio CBN Vitória, o veículo trafegava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas proximidades do Cemitério Jardim da Paz. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Guarda Municipal da Serra, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local do incêndio. 
A Guarda ainda confirmou que não há relato de feridos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 16h. Uma viatura combateu e extinguiu as chamas sem grandes dificuldades. Ainda segundo a corporação, o proprietário do automóvel não solicitou perícia de incêndio.

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