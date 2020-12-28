Vídeo: carro pega fogo na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na Serra

Um carro pegou fogo no bairro Civit II, na Serra, na tarde desta segunda-feira (28). De acordo com informações de ouvintes da Rádio CBN Vitória, o veículo trafegava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas proximidades do Cemitério Jardim da Paz. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Guarda Municipal da Serra, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local do incêndio.
A Guarda ainda confirmou que não há relato de feridos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 16h. Uma viatura combateu e extinguiu as chamas sem grandes dificuldades. Ainda segundo a corporação, o proprietário do automóvel não solicitou perícia de incêndio.