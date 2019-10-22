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Acidente

Vídeo: carro bate em poste na Rodovia do Sol em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o jovem, de 20 anos, ficou ferido e foi socorrido por ambulância da Rodosol

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 19:23

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 out 2019 às 19:23
Carro colide com poste na Rodovia do Sol Crédito: Internauta
Um automóvel colidiu com um poste na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (21), por volta das 23h, após o condutor ter perdido o controle da direção. Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o jovem, de 20 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância da Rodosol, concessionária responsável pela via.
Segundo a Rodosol, o socorro esteve no local, mas o condutor não chegou a precisar de atendimento.
A Guarda Municipal informou que não registrou a ocorrência.

MORADORES RECLAMAM DE TRÂNSITO NO LOCAL

Moradores da região do acidente, próxima à Praça do Ciclista, comentam que o trecho fica entre dois semáforos com radar, mesmo assim o local tem grande incidência de atropelamentos de pedestres, ciclistas, além de acidentes envolvendo carros, motos e ônibus, sendo um ponto em que condutores trafegam em alta velocidade.
Acionada pela Reportagem, a Rodosol  informou por nota que o acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (21), no km 8 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Coqueiral de Itaparica, no sentido sul, às 23h. A concessionária esclareceu que via é sinalizada e a velocidade máxima permitida no trecho é de 80Km/h, conforme indica a sinalização.
A concessionária acrescentou, ainda, que está estudando, junto com a Prefeitura Municipal de Vila Velha e o DER, a melhor localização para implantação de um cruzamento semaforizado na região.
Veículo colide com poste na Rodovia do Sol Crédito: Internauta

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