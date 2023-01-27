Vídeo: caminhão tomba e carga de óleo vaza em córrego na Serra

Imagens mostram grande quantidade de óleo escorrendo pela rua e algumas pessoas em volta. Havia, ainda, a preocupação com a possibilidade de um incêndio. No entanto, de acordo com a Secretaria de Defesa Social da Serra, o óleo não era inflamável. "Equipes do Meio Ambiente foram acionadas via central de monitoramento e as movimentações para a retirada do veículo já começaram, a fim de parar a contaminação", informou.