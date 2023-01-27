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Nova Carapina

Vídeo: caminhão tomba e carga de óleo vaza em córrego na Serra

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (27); segundo a prefeitura, líquido não era inflamável
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 jan 2023 às 15:23

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 15:23

Um caminhão carregado com óleo para fazer sabão tombou no meio da rua entre os bairros Nova Carapina I e Nova Carapina II, na Serra, na tarde desta sexta-feira (27). O conteúdo da carga começou a derramar na pista e chegou até um córrego da região.
Imagens mostram grande quantidade de óleo escorrendo pela rua e algumas pessoas em volta. Havia, ainda, a preocupação com a possibilidade de um incêndio. No entanto, de acordo com a Secretaria de Defesa Social da Serra, o óleo não era inflamável. "Equipes do Meio Ambiente foram acionadas via central de monitoramento e as movimentações para a retirada do veículo já começaram, a fim de parar a contaminação", informou.
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (27); segundo a prefeitura, líquido não era inflamável mas atingiu córrego
Parte do caminhão sendo removida para liberar a pista Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda segundo a prefeitura, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estiveram no local monitorando e auxiliando no melhor fluxo da via.

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