Vazamento de água alaga parte da Avenida Beira-Mar, em Vitória

Um vídeo registrado pela TV Gazeta mostra uma intensa quantidade de água saindo no local por volta das 5h50, a ponto de encobrir a calçada. Às 6h40, o vazamento estava parcialmente controlado, mas como uma cratera se abriu no passeio, uma faixa foi sinalizada e bloqueada.

Em nota, a Cesan informou que uma equipe da companhia está no local desde 6h da manhã. "Os registros de água foram fechados para que a água seja drenada e o reparo iniciado. Ainda não há previsão se haverá desabastecimento na região e por quanto tempo. A água acumulada precisa ser drenada para os técnicos visualizarem o que houve e repararem", afirmou.