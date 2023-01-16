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Interdição

Vazamento de água alaga parte da Avenida Beira-Mar, em Vitória

Grande vazamento de água alagou parte da via e levou ao bloqueio de uma das três faixas no sentido Centro de Vitória na manhã desta segunda-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2023 às 07:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 07:38

Um grande vazamento de água alagou parte da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em Vitória, nesta segunda-feira (16). Por isso, uma das três faixas da via, no sentido Centro, está interditada. 
Um vídeo registrado pela TV Gazeta mostra uma intensa quantidade de água saindo no local por volta das 5h50, a ponto de encobrir a calçada. Às 6h40, o vazamento estava parcialmente controlado, mas como uma cratera se abriu no passeio, uma faixa foi sinalizada e bloqueada. 
Em nota, a Cesan informou que uma equipe da companhia está no local desde 6h da manhã. "Os registros de água foram fechados para que a água seja drenada e o reparo iniciado. Ainda não há previsão se haverá desabastecimento na região e por quanto tempo. A água acumulada precisa ser drenada para os técnicos visualizarem o que houve e repararem", afirmou. 
A reportagem de A Gazeta também procurou a Prefeitura de Vitória em busca de mais informações. O texto será atualizado caso algum retorno seja enviado. 

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