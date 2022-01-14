Trecho da BR 259 é interditado após carreta tombar em Colatina

Uma carreta que transportava alimentos tombou na BR 259 em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu perto do acesso à comunidade de São Gabriel da Baunilha. O motorista teve ferimentos no braço e foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista segue no sistema pare e siga até que as equipes consigam destombar o veículo. Não há previsão para a liberação total.
A Polícia Militar informou que foi acionada e permaneceu no local do acidente, até a chegada da PRF, para evitar o saque da carga.