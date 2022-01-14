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Carregada de alimentos

Trecho da BR 259 é interditado após carreta tombar em Colatina

Pista segue no Sistema Pare e Siga até que as equipes da PRF consigam destombar o veículo. Não há previsão para a liberação total
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jan 2022 às 16:43

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 16:43

Carreta que transportava alimentos tombou na BR 259 em Colatina
Carreta que transportava alimentos tombou na BR 259 em Colatina Crédito: Polícia Militar
Uma carreta que transportava alimentos tombou na BR 259 em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu perto do acesso à comunidade de São Gabriel da Baunilha. O motorista teve ferimentos no braço e foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista segue no sistema pare e siga até que as equipes consigam destombar o veículo. Não há previsão para a liberação total.
Polícia Militar informou que foi acionada e permaneceu no local do acidente, até a chegada da PRF, para evitar o saque da carga.
A Polícia Militar permaneceu no local do acidente para evitar o saque da carga.
A Polícia Militar permaneceu no local do acidente para evitar o saque da carga. Crédito: Polícia Militar

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