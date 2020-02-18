Trecho da BR 101 será desviado para construção de viaduto em Cariacica

O trecho é na altura dos bairros Nova Valverde e Santana Crédito: Divulgação/ Eco 101

Quem trafega pela BR 101 entre os bairros de Nova Valverde e Santana, em Cariacica, deve ficar atento. A partir desta terça-feira (18), o trecho terá um desvio para a construção de um novo viaduto na altura do quilômetro 293, que vai eliminar um cruzamento que existe no local. A Eco-101, concessionária que administra a via, informou que a interdição é necessária para o andamento das obras na região.

A mudança na via ocorrerá no sentido Norte da rodovia, na direção de quem vai para o município da Serra. No local, o tráfego das faixas centrais será desviado para as pistas laterais. No início deste mês, um desvio semelhante já havia sido implantado no sentido Sul, em Viana. O trânsito deve permanecer desta forma até o final da obra, previsto para maio de 2021.

Segundo a gerência da via, as alterações são necessárias para a execução das fundações do viaduto, que servirão como base de sustentação da estrutura no solo. O trecho estará devidamente sinalizado.

SEGUNDO VIADUTO

A poucos metros de distância, também está prevista a construção de um segundo viaduto, na altura do quilômetro 293,8. De acordo com a empresa, a estrutura vai eliminar um outro cruzamento na região entre os bairros Nova Valverde e Santana, permitindo maior fluidez e segurança para carros e pedestres.