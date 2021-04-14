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Trecho da BR 101 é desviado para obras na Serra nesta quarta (14)

De acordo com a Eco101, a via marginal no sentido Norte está totalmente interditada. O fluxo de veículos é desviado para a Rua Antônio Francisco I, no bairro Rosário de Fátima, até as 18h

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 09:37
trafego será desviado para a Rua Antônio Francisco I, no Bairro Rosário de Fátima, das 08 horas até as 18 horas
trafego será desviado para a Rua Antônio Francisco I, no Bairro Rosário de Fátima, das 08 horas até as 18 horas Crédito: Reprodução | Google Maps
Um trecho do quilômetro 270,17 na Serra está sendo desviado no tráfego da pista marginal nesta quarta-feira (14) para prosseguir com as obras de implantação de entroncamento. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, a via marginal no sentido Norte está totalmente interditada, e o tráfego foi desviado para a Rua Antônio Francisco I, no bairro Rosário de Fátima, até às 18h desta quarta-feira (14).
De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da Eco101, essa intervenção é necessária para o prosseguimento da obra do entroncamento e nesta fase serão executados serviços de drenagem.
A concessionária diz que a intervenção visa promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura Municipal da Serra, adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações podem ser interrompidas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos.

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