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Resgate de helicóptero

Tia e sobrinha ficam feridas após acidente entre carro e caminhão em Iúna

Vítimas estavam em um carro, que bateu na traseira de um caminhão, em Iúna, na manhã desta sexta-feira (22). Adolescente de 16 anos foi transferida para Cachoeiro de helicóptero

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 12:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 abr 2022 às 12:20
Tia e sobrinha ficam feridas em acidente com caminhão em Iúna
Tia e sobrinha ficam feridas em acidente com caminhão em Iúna Crédito: Montagem| A Gazeta
Um acidente na Rodovia ES 185, em Iúna, na Região do Caparaó, deixou duas mulheres, tia e sobrinha, feridas na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 7h. As vítimas estavam em um Volkswagen Gol, que bateu na traseira de um caminhão. Uma das vítimas, de 16 anos, ficou com o pé preso nas ferragens e precisou de resgate do Corpo de Bombeiros. Ela foi transferida de helicóptero para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida foi na Rodovia ES 185, cerca de três quilômetros após a saída da cidade, em direção à BR 262. Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para o resgate das vítimas.
Uma equipe imobilizou a motorista do veículo. Já a carona estava aparentemente com os pés presos, abaixo do painel e apresentava uma hemorragia no rosto. Ela foi retirada e os militares pediram apoio Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para transporte imediato da vítima.
Segundo informações do Notaer, a vítima foi encaminhada a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

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