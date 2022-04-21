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Resgate

Idoso morre afogado na Praia do Morro, em Guarapari

A vítima, que era de Minas Gerais, recebeu os primeiros socorros no local, e, em seguida, foi encaminhada à UPA do município, mas não resistiu

Publicado em 

21 abr 2022 às 20:08

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 20:08

Idoso morre afogado na Praia do Morro, em Guarapari
Idoso morre afogado na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um idoso, cuja identidade não foi informada, morreu afogado nesta quinta-feira (21), na Praia do Morro, em Guarapari. A informação foi confirmada pela prefeitura do município.
Em nota, a Secretaria de Turismo (Setec), através do Corpo de Salvamento Marítimo Municipal, informou que “a vítima, um mineiro idoso, foi retirado da água pelos salva-vidas e junto ao Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros procedimentos.”
O atendimento especializado do Samu também prestou socorro à vítima no local, e em seguida ela foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu.

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