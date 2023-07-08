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Terceira Ponte tem mais interdições no fim de semana devido a obras

A previsão do governo do Estado é que a estrutura seja inaugurada em julho e passe a ter seis faixas para veículos, além de ciclovia

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 13:07
Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, passará por novas interdições parciais nos dois sentidos neste fim de semana devido às obras de expansão da estrutura. A previsão de inauguração está mantida para esse mês de julho, quando a ponte terá seis faixas para veículos além da ciclovia. 
Rodosol, concessionária que administra a via, informou que neste sábado (8), a ponte foi parcialmente interditada às 13h com previsão de finalização para as 15h. No domingo (9), a restrição ocorre das 7h às 16h.

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