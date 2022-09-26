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Trânsito liberado às 11h50

Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Rodosol informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local por mais de duas horas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 set 2022 às 10:15

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 10:15

Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos
Terceira Ponte ficou totalmente interditada para operação de resgate Crédito: Val Frigini
Após mais de duas horas de interdição para uma operação de resgate do Corpo de Bombeiros, a Terceira Ponte foi liberada para a passagem de veículos às 11h50 desta segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Rodosol, concessionária que administra a via. Pela manhã, por volta das 9h40, imagens do sistema de monitoramento mostraram a ponte toda vazia e os motoristas retornando assim que chegava na Praça do Pedágio. 

TRÂNSITO

Às 11h a ponte continuava interditada, provocando muito trânsito no Centro de Vitória. Segundo informações do Waze, aplicativo de trânsito que monitora fluxo de veículos, a velocidade na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) não passava dos 6 km/h. Na Avenida Carioca, em Vila Velha, a situação era pior e os carros estavam trafegando a 2 km/h. 
Trânsito parado perto do acesso para a Terceira Ponte, em Vila Velha
Trânsito parado perto do acesso para a Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Leitor
A Segunda Ponte e as Cinco Pontes foram as principais alternativas para quem queria seguir para Vitória ou ir para Vila Velha. Com isso, o trânsito na Lindenberg e no Centro de Vitória ficou intenso. Por conta do tempo de interdição, a expectativa é que a fluidez total dos veículos só seja retomada no decorrer da tarde.

PONTE LIBERADA

Após mais de duas horas fechada, a ponte foi liberada. 

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