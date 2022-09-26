Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Às 11h a ponte continuava interditada, provocando muito trânsito no Centro de Vitória. Segundo informações do Waze, aplicativo de trânsito que monitora fluxo de veículos, a velocidade na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) não passava dos 6 km/h. Na Avenida Carioca, em Vila Velha, a situação era pior e os carros estavam trafegando a 2 km/h.

A Segunda Ponte e as Cinco Pontes foram as principais alternativas para quem queria seguir para Vitória ou ir para Vila Velha. Com isso, o trânsito na Lindenberg e no Centro de Vitória ficou intenso. Por conta do tempo de interdição, a expectativa é que a fluidez total dos veículos só seja retomada no decorrer da tarde.