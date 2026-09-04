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Henrique e Juliano

Segunda Ponte terá trânsito liberado na noite de sábado (5) para show em Cariacica

Interdição noturna para obras da quinta faixa será suspensa excepcionalmente e retomada na segunda-feira (7)

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 16:05

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 set 2026 às 16:05
Segunda Ponte vai ser liberada para show do Henrique e Juliano Bernardo Coutinho

A Segunda Ponte terá o trânsito totalmente liberado entre a noite de sábado (5) e a manhã de domingo (6), devido ao show da dupla Henrique e Juliano, que acontecerá no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.


Segundo a Secretaria de Mobilidade e Estrutura (Semobi), a medida busca evitar impactos no deslocamento de quem sairá de Vitória e Serra em direção ao show e também no retorno para casa. A pasta informou ainda que levou em consideração o fato de as mudanças no trânsito da região ainda não estarem incorporadas à rotina dos condutores que passam pela via.


A Segunda Ponte está sendo totalmente interditada de segunda a sábado, entre as 21h e as 5h, para a execução das obras da quinta faixa. Excepcionalmente neste sábado, porém, o bloqueio não será realizado. Segundo a Semobi, as interdições serão retomadas na segunda-feira (7).

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