Protesto na entrada de siderúrgica dá nó no trânsito entre Serra e Vitória

Segundo relatos de ouvintes da Rádio CBN Vitória, a manifestação estaria sendo promovida por funcionários de uma empresa contratada da ArcelorMittal, que reivindicavam direitos e bloquearam portões da empresa fabricante de aço. Em uma publicação de A Gazeta nas redes sociais sobre o tema, leitores compartilharam relatos a respeito da lentidão no trânsito. "A única coisa que está passando é moto", disse um deles. Uma leitora afirmou ter permanecido por 3h30 no trânsito, entre o Terminal de Laranjeiras, na Serra, e a Praia do Canto, em Vitória.