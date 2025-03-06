Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, motoristas

Protesto na entrada de siderúrgica dá nó no trânsito entre Serra e Vitória

A lentidão impactou diretamente o trânsito em bairros como Parque Residencial Laranjeiras, Jardim Carapina, Bairro de Fátima, Jardim Camburi e Goiabeiras. As pistas foram liberadas às 9h30, a lentidão permaneceu pelas horas seguintes

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:20

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 mar 2025 às 10:20
Um protesto realizado por trabalhadores desde as primeiras horas desta quinta-feira (6) deu um nó no trânsito e complicou o fluxo de veículos entre Serra Vitória, envolvendo ruas e avenidas importantes, além de um trecho da BR 101, em Carapina. A lentidão impactou diretamente o trânsito em bairros como Parque Residencial Laranjeiras, Jardim Limoeiro, Jardim Carapina, da Serra, e também Jardim Camburi e Goiabeiras, em Vitória. A Prefeitura da Serra informou que as pistas foram liberadas às 9h30, mas a lentidão se perpetuou por horas. Ao meio-dia ainda havia reclamações sobre engarrafamentos na região.
Segundo relatos de ouvintes da Rádio CBN Vitória, a manifestação estaria sendo promovida por funcionários de uma empresa contratada da ArcelorMittal, que reivindicavam direitos e bloquearam portões da empresa fabricante de aço. Em uma publicação de A Gazeta nas redes sociais sobre o tema, leitores compartilharam relatos a respeito da lentidão no trânsito. "A única coisa que está passando é moto", disse um deles. Uma leitora afirmou ter permanecido por 3h30 no trânsito, entre o Terminal de Laranjeiras, na Serra, e a Praia do Canto, em Vitória.
A ArcelorMittal foi procurada pela reportagem e informou que o protesto foi promovido por empregados da Desa, empresa que presta serviços para a siderúrgica. Segundo apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, a manifestação aconteceu em repúdio à falta de pagamento de verbas rescisórias a trabalhadores que teriam sido demitidos no fim de 2024. No local, trabalhadores relataram dificuldades financeiras causadas pela falta do pagamento. A Gazeta tenta contato com a Desa para apurar mais detalhes.
Em nota, a Prefeitura da Serra disse que o Departamento de Operações de Trânsito da Serra e a Polícia Militar enviaram equipes ao local a fim de orientar o fluxo e minimizar os efeitos da interdição. A Polícia Militar informou que uma equipe acompanhou o protesto no Polo Industrial Tubarão, na Serra. Segundo a corporação, manifestantes estavam posicionados na portaria de uma empresa impedindo a entrada de trabalhadores. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Grande Vitória Serra trânsito Vitória (ES) Manifestação Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados