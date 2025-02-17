Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Transito
  • Passat e carreta batem de frente e motorista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins
Morto no trânsito

Passat e carreta batem de frente e motorista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Vítima conduzia o carro e morreu no local da batida, na tarde desta segunda-feira (17), na altura do km 89

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 19:25

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 fev 2025 às 19:25
Acidente na BR 262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, deixou uma pessoa morta.
Acidente na BR 262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, deixou uma pessoa morta Crédito: Leitor AG
Uma batida frontal entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na BR 262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 17h30 desta segunda-feira (17). A vítima conduzia o Volkswagen Passat, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A batida frontal foi registrada no km 89 da rodovia federal próximo à entrada ao Hotel Aroso.
Ainda não há informações sobre a causa da colisão e se há mais feridos. A Polícia Civil também foi demandado para mais informações. 

Segundo acidente na BR 262

Outro acidente foi registrado na BR 262, no final da tarde desta segunda-feira, mas sem vítimas. Conforme apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o condutor de um caminhão descia pela rodovia em direção a Vitória, quando perdeu o freio do veículo.
Caminhão tomba na BR 262, em Domingos Martins, mas ninguém fica ferido.
Caminhão tomba na BR 262, em Domingos Martins, mas ninguém fica ferido. Crédito: Matheus Passos
Sem conseguir acionar o pedal para desacelerar o veículo, o motorista jogou a carreta para o acostamento e acabou tombando. O trânsito segue sem lentidão ou interdição. 

Veja Também

Passageiro de carro morre em acidente com carreta na BR 259 em Baixo Guandu

Rodovia velha, perigosa, com 526 feridos e palco de supermotos no ES

Quiosques são obrigados a retirar cordas, mesas e cadeiras da areia em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Domingos Martins trânsito Mortes Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados