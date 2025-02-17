Passat e carreta batem de frente e motorista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Acidente na BR 262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, deixou uma pessoa morta Crédito: Leitor AG

Uma batida frontal entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na BR 262, em Domingos Martins , na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 17h30 desta segunda-feira (17). A vítima conduzia o Volkswagen Passat, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A batida frontal foi registrada no km 89 da rodovia federal próximo à entrada ao Hotel Aroso.

Ainda não há informações sobre a causa da colisão e se há mais feridos. A Polícia Civil também foi demandado para mais informações.

Segundo acidente na BR 262

Outro acidente foi registrado na BR 262, no final da tarde desta segunda-feira, mas sem vítimas. Conforme apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o condutor de um caminhão descia pela rodovia em direção a Vitória, quando perdeu o freio do veículo.

Caminhão tomba na BR 262, em Domingos Martins, mas ninguém fica ferido. Crédito: Matheus Passos