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Susto

Ônibus do Transcol atinge muro de escola pública em acidente na Serra

Acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira (30), no bairro Serra Dourada II. O condutor teria passado mal ao volante e sofreu ferimentos leves
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2021 às 21:18

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 21:18

O muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Elice Batista, em Serra Dourada II, na Serra
O muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Elice Batista, em Serra Dourada II, na Serra Crédito: Reprodução | Google Maps
Um ônibus desgovernado, que faz linha do Sistema Transcol, atingiu o muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Elice Batista, no bairro Serra Dourada II, na Serra. Apesar do susto na noite desta quinta-feira (30), apenas o motorista se feriu, sem gravidade. 
Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), o acidente aconteceu por volta das 19h. Um vídeo recebido pela equipe da TV Gazeta mostra o coletivo já parado, em cima da calçada. A gravação mostra, no entorno, uma movimentação de pessoas preocupadas e tentando entender o que aconteceu.
De acordo com a Sedu, informações preliminares apontam que o motorista do ônibus teria passado mal ao volante, perdendo o controle do veículo. "A direção da escola registrou um boletim de ocorrência, reforçou a segurança no local e providenciará o reparo do muro", garantiu a pasta, em nota.
Por sua vez, a Polícia Militar detalhou que o condutor sofreu escoriações leves e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que fica em Vitória, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), também por nota, informou que o ônibus envolvido no acidente fazia a linha 812 (Serra Dourada II - Terminal de Laranjeiras) e havia acabado de sair do terminal. "A empresa registrou boletim de ocorrência", garantiu.

Atualização

01/10/2021 - 1:25
A Polícia Militar enviou uma nota informando que motorista do ônibus sofreu apenas escoriações leves e que foi levado a um hospital de Vitória. O texto foi atualizado.

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